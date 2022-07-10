港发展局局长：土地住屋问题将优先处理

香港特区发展局局长宁汉豪说，推进土地住屋供应是本届政府优先处理的课题之一。

据香港中通社报道，宁汉豪星期天（7月10日）发表首篇“局长随笔”，介绍发展局未来的工作方向。她说，推进土地住屋供应是本届政府优先处理的课题之一，以更适切回应市民对拥有良好居住环境的期盼和香港的发展需要。

宁汉豪说，过去数年，发展局透过多管齐下的政策和措施，增加土地供应。要达到以上目标，希望带领团队在土地发展的工作上做到提速、提量、提质、提效。

宁汉豪介绍，“提速”即精简及优化土地发展相关程序提交法例修订草案；“提量”即除了《香港2030+：跨越2030年的规划远景与策略》阐述的土地供应来源外，继续采取多管齐下的方法，物色更多可供发展的合适土地；“提质”指既要全力支持市区重建局的工作，也要为推动私人市场重建老旧楼宇；“提效”则为希望各部门运用创新方法觅地及建屋，例如“组装合成”建筑法、数码化管理平台等。

另外，特区政府日前宣布成立“土地及住屋供应统筹组”及“公营住屋项目行动工作组”，以统筹与土地住屋有关工作，两个跨部门专责小组分别由财政司司长陈茂波及财政司副司长黄伟纶主持，全面地督导及监察造地至建屋所涉及的各个环节。

宁汉豪说，作为两个小组的成员之一，将与发展局团队全力投入有关工作。政府也会继续推展与“明日大屿愿景”及《北部都会区发展策略》相关的各项发展，以配合发展需要。