中国6月份乘用车销量大增近23%

中国6月份的乘用车销量同比增长近23%，一度受到疫情封控措施打击的上海恢复了生产，满足了受抑需求等。

综合人民网、《华尔街日报》报道，中国乘用车市场信息联席会（简称乘联会）周五（7月8日）说，6月份乘用车的销量从5月份的135万辆增加到194万辆，同比增长22.6%，环比增长43.5%，6月零售环比增速处于近6年同期历史最高值。

报道分析，这表明在最近几个月因对经济的悲观情绪和抗疫社交限制措施导致的销售下滑后，买家正在加紧购买。

此外，6月份乘用车产量同比增长46%，达到220万辆。今年初，中国乘用车生产出现了大幅下滑，当时中国为因应冠病疫情实施了严格的封控措施，上海附近的汽车制造中心因此受到影响。

乘联会秘书长崔东树说，乘用车市场在6月份出现了爆炸式增长。

生产恢复的原因是进口汽车零部件的短缺有所缓解，这使得长三角地区的制造商得以恢复供应。他说，供应链恢复、出口韧性和政府刺激的乘数效应也确保了市场的增长。

在中国有不小市场的美国电动车巨头特斯拉，是在5月份结束三个月的低迷态势后出现最强劲反弹的汽车制造商之一。上个月该公司销量超过78000辆，较5月份增加逾一倍，4月销量仅为1512辆，当时其工厂在上海严格的疫情封控之下无法开工运营。6月份交付的大部分汽车都是在中国国内销售的，只有968辆出口。

同时，中国电动汽车制造商比亚迪销量同比增长了177%。今年上半年，比亚迪的销量超过了特斯拉的全球产量。

大众汽车与中国国有合作伙伴上汽集团的合资企业6月销量同比增长51%，不过，通用汽车公司的销量却下降21%。

中国政府5月份表示，将减征乘用车购置税600亿元人民币（125亿新元），为了进一步拉动汽车消费，中国政府周四（7月7日）又出台了一项政策措施，在全国范围内取消对二手车的迁入限制，以此促进新车销售。