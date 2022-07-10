中国民航局：上半年亏损超千亿人民币

中国民航局的数据显示，中国民航业今年上半年的亏损已超过去年全年亏损额，整体达1089亿元（人民币，下同，约227.6亿新元）。

据第一财经报道，中国民航局局长宋志勇在星期五（7月8日）举行的中国民航年中工作电视电话会议上说，受冠病疫情反复冲击，上半年民航运输生产跌入低谷，日航班量最低时只有2967班，“仅为2019年同期17.8%，整体亏损达1089亿元”。

宋志勇指出，疫情前民航业连续11年盈利，2019年利润总额达549亿元，而疫情以来累计亏损近3000亿元。

他说：“今年上半年亏损超过了2020、2021全年的亏损额，截至目前，航空公司资产负债率达82.2%，较疫情前上升11.9个百分点，12家航空公司资产负债率超过100%。”

宋志勇解释，上半年的巨额亏损，与收入的下降和成本的激增有关。数据显示，民航业今年上半年的营业收入只有3072亿元，比疫情前下降41.8%。而受国际油价大幅攀升影响，燃油成本较去年同期增加222亿元，预计全年可能增加860亿元。

同时，受人民币对美元贬值影响，汇兑损失较去年同期增加167亿元；在疫情防控常态化下，防疫物资消耗也成为企业的刚性成本，进一步加剧了企业经营困难。

宋志勇强调，下半年还是要努力促进行业恢复发展，努力推动国际航空市场恢复和发展。

数据显示，今年上半年的国际航线数量依然受限，且由于中国实施严格的国际航班熔断政策，上半年被熔断的国际航班高达990班。

