河南村镇银行存户称账户曾莫名出现3000多万人民币

卷入“取款难”事件的河南村镇银行也发生不明资金进出账户，而且并非储户操作的事件。有储户声称，账户莫名出现3000多万元（人民币，627万新元），之后莫名消失。

据凤凰网财经星期五（7月8日）报道，河南新东方村镇银行储户王明说：“昨天晚上有人在群里说他的流水（银行活期账户存取款交易记录）异常，我今早看到后也查询下自己账户，然后就发现一个诡异的情况——我只存了10万的账户，曾长时间出现3000多万的余额，然后这3000多万又莫名消失。”

王明2018年6月在开封新东方村镇银行开户，当时只存入10万元购买了一款名为月月盈的存款产品，按月派息。

这名储户直到星期五查看账户时才发现，早在开户后第二个月起，余额就不正常，异常持续了长达两年半的时间，直到2021年才恢复正常。

另一名新东方村镇银行储户孙哲，也在听说有人账户流水异常后查看账户，同样发现了账户流水异常的情况。孙哲指银行在他不知情的情况下，偷偷开立了电子账户。

凤凰网财经在与多位储户核实后发现，新东方村镇银行不仅存在开卡后账户异常，甚至还存在储户开户前就有流水的情况。

4月18日，开封新东方村镇银行与河南禹州新民生村镇银行、上蔡惠民村镇银行、柘城黄淮村镇银行先后发布系统升级公告，网上银行、手机银行暂停服务。线上储户出现“取款难”问题。

凤凰网财经6月26日收到爆料，指开封新东方村镇银行在当天中午曾短暂开放手机银行APP取款通道，时间约40分钟。一位上海的储户把27万本金全取出，还有储户只来得及取出利息，本金尚未转出取现通道已关闭。

6月26日晚间，一个疑似开封新东方村镇银行回应短暂开放取款通道的视频显示，该行工作人员说，“6月26日中午，我们发现手机银行个别操作权限出现异常，会对中午出现异常的账户进行审查，已经把钱取走的储户也要配合调查。每一笔钱、每一笔业务，后台全部有记录。一共取走多少钱、做了什么事，非常清楚。”

7月4日深夜，河南开封新东方村镇银行与禹州新民生村镇银行、上蔡惠民村镇银行、柘城黄淮村镇银行均更换了新的董事长、监事长及高级管理人员。

开封新东方村镇银行APP在7月6日半夜强制更新系统版本，但新版本已无提现、转账的通道。

一名疑似开封新东方村镇银行工作人员，对强制更新APP作出说明：“我行安卓版本手机银行进行升级，本次升级为强制升级，未升级版本将无法使用手机银行功能，升级后电子账户提现按钮暂时不可见(目前苹果版本该按钮可见但无法提现，苹果版本预计下周进行升级)。如我行线上业务恢复，届时提现按钮将能正常使用。”

河南村镇银行上个月也发生大批储户的健康码变红事件。郑州过后通报红码事件问责结果，包括中共郑州市委政法委常务副书记在内五名地方官被惩处，其中最严重的处罚为撤销党内职务和政务撤职，但舆论指惩罚过轻。

在这之后，河南村镇银行部分储户申诉，自己的健康码再次被赋红码。郑州市大数据管理局上星期五（7月8日）在网上解释，他们在对健康码系统数据接口升级过程中出现技术问题，导致部分健康码异常，并称已全部恢复正常。