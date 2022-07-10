香港拟规定司机驾驶时最多架设两部手机

香港运输及物流局向立法会提议，规定司机驾驶时最多只可在仪表盘上架设两部手机，否则将面临高达2000港元（下同，约357新元）的罚款。

据香港《南华早报》星期六（7月9日）报道，香港运输及物流局本周已向立法会提交一份关于加强道路安全的文件，建议固定在仪表盘上的设备屏幕最大对角线长度为18厘米，并且设备的位置不应妨碍驾驶员的视线，将设备的数量限制在两个。

如果违反规定，警方可发出450港元定额罚款通知书，如果案情严重，可交由法庭处理，最高可判处罚款2000港元。 目前，《道路交通条例》只禁止司机在驾驶时通电话。违例者可被罚高达2000港元。

报道称，在仪表盘上架设智能手机的做法相当普遍，尤其是在专业司机群体中。德士司机常用多部手机来接客户单或者浏览交通情况。

当局表示，或考虑是否禁止司机在车辆移动时，以触碰方式操作流动通讯设备，但需要先考虑执法可性和持分者意见，再拟定细节。

香港立法会将在下周五（7月15日）讨论关于仪表盘上架设手机的限制。

除外，运输及物流局也提议，规定骑单车人士必须戴头盔，运输署网站将发放头盔标准，如违反规定可被320港元定额罚款，严重个案可交由法庭罚款5000港元和监禁三个月

当局也提议，让强制安装安全带的要求涵盖新登记的巴士乘客座位、私家小巴和货车后座等；如果座位已有安全带，乘客就必须佩戴。

当局还提议，2025年起，校巴的乘客座位必须要有安全带，否则不能继续提供服务。也提议，私家车内若有七岁或以下的儿童乘客，除非身高已达到1.35米，否则必须使用儿童汽车座位；年满八岁或身高已达1.35米的乘客，就须要佩戴一般的安全带或使用儿童汽车座椅。