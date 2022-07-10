中国公布《数据出境安全评估办法》

中国国家互联网信息办公室周四（7月7日）公布《数据出境安全评估办法》，当中规定“关键信息基础设施运营者”必须通过网信办的安全评估，才能向境外提供个人信息。

据网信办官网的消息，除了关键信息基础设施运营者，处理100万人以上个人信息的数据处理者，以及自上年1月1日起累计向境外提供10万人个人信息或者1万人敏感个人信息的数据处理者，也必须遵守上述规定。

《数据出境安全评估办法》也指出，数据处理者在申报数据出境安全评估前，应当展开数据出境风险自评估，重点评估几个事项包括数据出境和境外接收方处理数据的目的；出境数据的规模、范围、种类、敏感程度，数据出境可能对国家安全、公共利益、个人或者组织合法权益带来的风险等等。

《华尔街日报》引述法律专家说，这项将于9月1日生效的《数据出境安全评估办法》，可能会增加企业的合规成本，并促使更多跨国公司将数据存储在中国。这些规定是继去年10月份发布的一份草案之后出台的，明确了在中国产生的数据数据出境和境外接收方处理数据的程序。

中国网约车巨头滴滴出行去年6月底赴美上市两日后，突遭中国国家互联网信息监管机构的网络安全审查。在此之后，互联网企业涉及的国家数据安全在中国被广泛讨论。