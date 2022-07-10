网传河南村镇银行维权储户与警方发生冲突

互联网上流传消息，大批来自中国各地的河南村镇银行储户到郑州维权，并与在场警员发生冲突。

据香港01报道，网传照片显示，这些银行储户星期天（7月10日）清晨5时许到中国人民银行郑州支行外维权，当中不乏儿童及伤残人士，多人手执标语，要求银行归还存款。

郑州市派出警力在现场驻守，一批白衣人也筑成人链。随后维权人士与警方发生冲突，网上传出维权人士受伤的照片，有人眼部受伤流血。

网传照片显示，民众举起标题，要求河南村镇银行归还存款。（“二月兰糯糯”微博账号）

网传照片显示，一名据称是维权人士的男子受伤。（“二月兰糯糯”微博账号）

今年4月以来，河南禹州新民生村镇银行、上蔡惠民村镇银行等四家村镇银行的储户发现他们无法正常取款。数百名储户随后到河南银保监局办公楼外举横幅抗议，指被银行侵吞存款约300亿元（人民币，62亿新元）。

河南村镇银行上个月也发生大批储户的健康码变红事件。郑州过后通报红码事件问责结果，包括中共郑州市委政法委常务副书记在内五名地方官被惩处，其中最严重的处罚为撤销党内职务和政务撤职，但舆论指惩罚过轻。

在这之后，河南村镇银行部分储户申诉，自己的健康码再次被赋红码。郑州市大数据管理局上星期五（7月8日）在网上解释，他们在对健康码系统数据接口升级过程中出现技术问题，导致部分健康码异常，并称已全部恢复正常。

此外，河南村镇银行也发生不明资金进出账户，而且并非储户操作的事件。