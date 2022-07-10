上海首个核酸产业园本月中旬开工

上海市首个核酸产业园将于本月中旬在上海杭州湾经济技术开发区开工。

综合中国央视、中国证券网报道，这个占地3平方公里的核酸产业特色园区，先期将打造720亩核酸产业首发地、先行区。

据报道，在布局核酸产业园之前，上海杭州湾经济技术开发区（简称开发区）早已在核酸领域下好了“先手棋”，2019年落户开发区的兆维生物，就是开发区核酸产业生态圈的领军企业。

兆维生物是全球最大的寡核苷酸和基因单体生产企业，也是全球核酸产业链的“隐形冠军”。2019年6月，兆维生物43亩寡核苷酸及修饰体、核酸酶研发生产基地在开发区开工建设，并于2021年6月投产，目前占全球核酸原料70%的市场份额，年产值15亿元（人民币，下同，约3亿新元）。

核酸是脱氧核糖核酸（DNA）和核糖核酸（RNA）的总称。冠病病毒核酸检测就是检测采样拭子中是否含有病毒的核酸，从而确定是否感染冠病。

在生物医药领域，信使RNA（简称mRNA）是一项颠覆性的药物创新技术，将突破肿瘤、传染病等治疗方案局限。疫情让全球看到mRNA创新技术在疫苗研发中的巨大优势，催生了工业化进程。

生物医药产业是上海市三大战略性先导产业之一。目前，开发区已有规上生物医药企业20余家，2021年实现年产值64.2亿元。