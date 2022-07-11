村镇银行事件：河南许昌警方再抓一批嫌犯

中国河南许昌公安星期日（7月10日）通报，他们再抓获一批与村镇银行事件有关的犯罪嫌疑人。

许昌公安在微博发布警情通报说，以犯罪嫌疑人吕奕为首的犯罪团伙自2011年以来，通过河南新财富集团等公司，以关联持股、交叉持股、增资扩股、操控银行高管等手段，实际控制禹州新民生等几家村镇银行，利用第三方互联网金融平台和该犯罪团伙设立的君正智达科技有限公司开发的自营平台及一批资金掮客，进行揽储和推销金融产品，以虚构贷款等方式非法转移资金，专门设立宸钰信息技术有限公司删改数据、屏蔽瞒报。

公安指上述行为涉嫌多种严重犯罪，并说他们又查封、扣押、冻结一批涉案资金、资产。

第一财经早前报道，吕奕是新财富集团实际控制人，他通过旗下遍布全国的上百家公司，先后参股、控股中国国内多家地方及村镇银行。一位当地金融业人士透露，吕奕老家是河南南阳，国籍已迁往塞浦路斯。

郑州市中级法院在2018年的刑事判决书中披露，吕奕曾为寻求贷款，向河南郑州银行原副行长乔均安借款900多万，后续为获取更多贷款，又行贿2300多万。中国国家工商信息公示系统显示，新财富集团在今年2月10日注销。有传言称，吕奕已出逃境外。

河南银保监局、河南省地方金融监管局有关负责人星期日也说，有关部门正在加快核实四家村镇银行客户资金信息，制定处置方案，“将于近期公布。”

今年4月以来，河南禹州新民生村镇银行、上蔡惠民村镇银行等四家村镇银行的储户发现他们无法正常取款。数百名储户随后到河南银保监局办公楼外举横幅抗议，指被银行侵吞存款约300亿元（人民币，62亿新元）。

河南村镇银行上个月也发生大批储户的健康码变红事件。郑州过后通报红码事件问责结果，包括中共郑州市委政法委常务副书记在内五名地方官被惩处，其中最严重的处罚为撤销党内职务和政务撤职，但舆论指惩罚过轻。

在这之后，河南村镇银行部分储户申诉，自己的健康码再次被赋红码。郑州市大数据管理局上星期五（8日）在网上解释，他们在对健康码系统数据接口升级过程中出现技术问题，导致部分健康码异常，并称已全部恢复正常。

河南村镇银行也发生不明资金进出账户，而且并非储户操作的事件。

此外，网传视频和图片显示，大批来自中国各地的河南村镇银行存户星期天到郑州维权，并与警察发生冲突。