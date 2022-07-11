马晓光吁台商多赴新疆考察投资

中国大陆国务院台湾事务办公室新闻局局长马晓光说，新疆蕴含巨大发展空间，希望台商和台湾工商界人士有机会多到新疆考察投资。

据中新社报道，也是国台办发言人的马晓光，星期日（7月10日）在新疆喀什呼吁两岸民众，特别是台湾民众有机会多到新疆走走看看，来一趟美的享受、一趟文化盛宴、一趟深入基层之旅，“让外界通过你们来了解新疆，使两岸同胞增进相互理解，融合相互的感情。”

马晓光相信，新疆丰富多彩的自然禀赋，人民安居乐业、社会稳定，及其所蕴含的生机勃勃的发展潜力，一定能让台湾工商界人士在这里找到巨大发展空间。

他也认为，海峡两岸关系的困难是暂时的，经由两岸民众共同努力、一点一滴交流与合作的积累，两岸民众一定能够走亲走近、走好海峡两岸关系，一定能够拥有一个光明灿烂的未来。

国台办与中华全国新闻工作者协会本月3日共同举办“魅力新疆——海峡两岸记者联合采访活动”，来自27家媒体的近50位两岸记者在新疆开启八天的采访活动，走进乌鲁木齐、伊犁、喀什和克州等地。

台湾联合新闻网报道，近几年台湾甚少有旅行团至新疆旅游。据大陆当地一位长期带领新疆旅游团的导游透露，他已四年未接待台湾旅行团。此外，目前台湾几个大型旅游网站的新疆行旅游产品，不是显示过期便是下架。