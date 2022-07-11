网传武汉大学出现霍乱学生肛拭子检测 卫健委：检测结果未出

网上有消息称中国武汉大学疑似发现一例霍乱，学校有宿舍楼全栋学生都进行了肛拭子检测，武昌区卫健委回应称检测结果尚未出炉。

综合天目新闻与新浪新闻报道，星期天（7月10日）网上有消息称，武汉大学工学部宿舍星期六（9日）晚疑似发现一例霍乱，并且全栋学生都进行了统一肛拭子检测。

这则消息在中国网络引起关注，相关词条目前位于微博热搜榜首，“武汉大学进行统一肛拭子检测”在微博上的点阅量已接近4亿次。

武汉武昌区卫生健康委员会值班工作人员星期天晚上回复称：“昨天晚上已经有疾控部门的工作人员前去开展工作，还没有明确到底是不是霍乱。”

武汉大学医务室被问及是否有出现霍乱时，一名工作人员说，现在还没有接到通知，检测结果目前还没出，具体情况不方便透露。

武汉大学也于星期天晚上在学校官方网站发布了关于加强夏季肠道传染病预防的提示，称夏季是肠道传染病的高发季节，如出现腹泻、呕吐等胃肠道症状，请立即到工学部校医院门诊进行预检分诊，信息登记，工作人员指导及时到中南医院发热门诊就诊。

提示也提醒要注意饮食安全，做好肠道传染病预防，并减少与腹泻病人的接触，避免共用餐具。

中国疾病预防控制中心资料显示，霍乱属于甲类传染病，是由霍乱弧菌引起的、经粪-口感染的肠道传染病，主要经水、食物及生活密切接触传播。

中国境内自2001年后，除2005年曾在多省流行外，其余年份多以散发和聚餐暴发为主，偶然有个别地区的局限性暴发，年报告病例多在数10例至300例以内，病死罕见。