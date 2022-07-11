台媒：陈时中竞选台北市长由英系主导

民进党星期天（7月10日）拍板决定征召台湾卫福部长陈时中为台北市长候选人、前交通部长林佳龙为新北市长候选人。党政人士认为，两人的竞选将回归派系主导，其中陈时中由英系主导，林佳龙则须寻求行政院长苏贞昌支持。

据台湾《联合报》报道，在民进党星期天决定征召陈时中后，陈时中的竞选办公室、面簿专页、网络编辑全都已准备好，只待选举开跑。报道称，虽然民进党派系壁垒分明，但陈时中朋友多，寻求其他派系帮忙并不是大问题。

接近陈时中的消息人士说，陈时中可能会找民进党立委吴思瑶担任竞选团队总干事。对此吴思瑶回应，若有这样的任务，她义不容辞，一定要把台北的竞争力找回来。

针对吴思瑶属新潮流派系，担任陈时中的总干事是否代表派系团结、平衡，吴思瑶说，民进党内没有派系问题，陈时中与党内各立委关系良好，党内也都力挺陈时中出战台北市长。

林佳龙方面，绿营人士说，林佳龙出征新北市收复难度高，但不能放弃，陈时中确定征战台北市后，林佳龙是台面上的最佳人选，以免新北溃败影响整体选情。

据悉，桃园市长郑文灿和总统蔡英文说服林佳龙参选新北市长时，当场承诺了两件事，一是会好好处理林佳龙的“出场”，另一项则是会帮忙林佳龙与苏系沟通，寻求苏贞昌支持。林佳龙的选战将会由“正国会”操盘，但新北是苏系大本营，因此林佳龙势必需要苏贞昌的支持。

报道称，林佳龙阵营未来不排除找回部分上届台中市长选举旧班底，配合派系成员和新北绿营人士组成竞选团队。据传目前操盘人选之一是将卸任的基隆市长林右昌，但林右昌也要稳住基隆选情，不排除党中央或苏系会提供协助。