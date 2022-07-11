深圳湾口岸检测排长龙 港医卫局长致歉

随着深圳湾口岸离境前往深圳的人流上升，星期天（7月10日）早上起出现排队人龙等待进行检测。香港医务卫生局局长卢宠茂当天下午在深圳口岸视察时批评检测效率太慢、登记过程过多接触、没有善用科技。

综合《星岛日报》和网媒“香港01”报道，深圳增设“人文关怀通关”安排，入境深圳人员剧增。卢宠茂星期天下午5时半在深圳湾口岸视察，并与现场工作人员进行交流，现场有人员向他介绍设施和检测流程，包括轮候检测设有关爱座、流程需时等。

对于检测效率，工作人员指一小时可处理约300人。但卢宠茂对此表示不满意，批评效率太慢，且登记过程有太多接触，有许多程序可在电话上进行，并批评工作人员没有善用科技。

卢宠茂在会见记者时说，应对驿站不足问题，中国大陆当局已针对炒卖过境深圳名额方面做了许多工作，令名额分配更公平、公正、公开。

针对深圳湾口岸出现通关人员排长龙的情况，卢宠茂星期一（11日）在电台节目上说，由于没有预约系统，到深圳湾的市民都倾向于早上通关，导致星期天三小时内，有超过千人排队等待造成过关长龙。

他指出，问题出于深港合作提升了通关名额，但做好第一步，却没有考虑到第二步，没有设立预约制度，因此代表政府向市民道歉。

卢宠茂说，预计每天可以有2000个通关名额，再加上八类符合“人民关怀”人士的名额约有500个，预计每天总名额有2500个。他提醒，若市民已经预约大陆“驿站”房间，便无须赶在早上通关。

卢宠茂续称，港府目标是在本星期初可以推出预约系统，防止在繁忙时间通关出现人潮拥挤；通关流程也可以优化。他认为，设置预约系统后，预计每小时最多可处理约500人，以期市民不用等候超过两小时便可通关。