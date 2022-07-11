中国官媒强调发展好中朝关系坚定立场不会变

中共中央机关报《人民日报》星期一（7月11日）刊登文章称，中国与朝鲜两国有效促进各自社会主义事业，为维护和促进地区和平与繁荣做出积极贡献，展现中朝友好的旺盛生命力。文章也强调，无论国际和地区形势如何变化，发展好中朝关系的坚定立场不会变。

《人民日报》星期一刊登《中朝传统友谊历久弥坚金不换，继往开来续华章》评论文章。文章提到，星期一是《中朝友好合作互助条约》签订61周年纪念日，这份条约的签订为双方深化鲜血凝成的友谊、持续推进友好合作关系、坚定维护地区和平稳定奠定了政治法律基础。

文章称，61年来，双方按照条约精神加强沟通协调，深化互利合作，推动中朝传统友谊与时俱进巩固发展，既有效地促进了各自的社会主义事业，造福两国和两国人民，也为维护和促进地区和平与繁荣做出积极贡献，展示了中朝友好的旺盛生命力。

文章称，中朝传统友好是两国老一辈领导人亲手缔造、两国人民在抵御帝国主义侵略斗争中用鲜血凝成的，是双方共同的宝贵财富。近年来，中共总书记习近平和朝鲜劳动党总书记金正恩保持互动，推动两国关系发展进入新阶段，双方各领域合作积极推进，在涉及彼此重大核心关切问题上相互支持声援，维护双方共同利益，彰显中朝友谊的时代价值。

文章还说，朝鲜在金正恩为首的朝鲜劳动党领导下推进国家经济发展五年计划斗争取得重要成果。作为朝鲜的邻居，中国将一如既往地支持朝鲜发展经济，改善民生，推进社会主义各项建设事业。

文章还提到，当前世界百年未有之大变局加速演进，冠病疫情延宕起伏，世界发展进入新的动荡变革期。但无论国际和地区形势如何变化，发展好中朝关系的坚定立场不会变。中国也愿同朝鲜一道，落实两党两国最高领导人达成的共识，按照新时代要求和两国人民意愿推动中朝友好合作关系，为地区乃至世界和平稳定与发展繁荣做出贡献。