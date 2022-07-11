中国使馆称“在巴新建军事基地”报道毫无根据

中国驻巴布亚新几内亚大使馆反驳称，澳大利亚媒体有关“中国意图在巴布亚新几内亚伊胡经济特区建立军事基地”的报道毫无依据，是别有用心的炒作。

据《环球时报》报道，中国驻巴新大使馆星期天（7月10日）表示，已注意到澳大利亚一家媒体近日有关“中国同巴新在伊胡经济特区开展合作是为了建立军事基地”的报道。

大使馆称，中国和巴新一直秉持相互尊重、互利共赢的原则开展各领域务实合作，包括应巴新方请求就在伊胡以及其他经济特区开展经济投资和基础设施建设合作的可能性进行探讨。中巴新双方反对第三方干扰破坏，将继续开展正常合作。

本月初，《每日邮报》澳大利亚版的相关报道声称，中国已投入资金，用于在巴新海湾省建设伊胡经济特区，未来这一特区“将包含军事基地”。

《每日邮报》援引伊胡经济特区项目主管彼得·肯格玛的话称，“我们已经得到中国军方的支持。如果他们继续增加支持，那么可能会获得两座基地。”

对此，中国驻巴新大使馆强调，巴新伊胡经济特区办公室有关人员发表的言论不符合事实，是不负责任的。

公开信息显示，伊胡经济特区于去年1月由巴新国家执行委员会批准建设，该特区建成后将拥有深水港、机场、高速公路等基础设施和科技、教育、制造业等园区。

巴新外交与国际贸易部秘书长沃亨古也在星期天发表声明，强调“有关中国利用参与该项目（伊胡经济特区）来建设军事基地的指控是没有根据的，并且对巴新与中国的双边关系是非常有害的。”

中国外交部长王毅5月底展开对南太平洋八国的访问，他6月3日访问巴新，就双方自由贸易协定进行会谈。

据中国外交部文告，王毅同巴布亚新几内亚总理马拉佩会面时说，巴新是中国同南太岛国合作的“火车头”，中国愿同巴新进一步对接发展战略，为双方合作拓展新领域。

马拉佩则说，将继续致力于深化两国务实合作，加快商签自贸协定，并为中国企业赴巴新投资提供便利。