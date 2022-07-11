蔡英文献花悼念安倍晋三 台政府机关下半旗一天

日本前首相安倍晋三遇刺身亡，台湾总统蔡英文在行政院长苏贞昌、外长吴钊燮等人陪同下，于星期一（7月11日）早上向安倍晋三献花表达追思，并下令各级政府机关、公立学校下半旗一天。

综合台湾《联合报》《自由时报》报道，蔡英文星期一早上9时到日本台湾交流协会吊唁签名。她在留言本上写下，“台湾永远的好朋友/感谢您对台日友谊与世界民主、自由、人权、和平的贡献/蔡英文”。

蔡英文也在现场短暂发言，除表达不舍与感谢外，她也强调，过去台日相互扶持走过许多挑战，追悼安倍晋三的同时也会记得他对台日关系的期待。未来，正如同安倍所弹奏的歌曲“花正在开”，台日一起努力让更多合作开花结果。

日本台湾交流协会星期一开始设置吊唁会场，中午起对外开放台北事务所地下一楼大厅，供民众吊唁签名。受理时间为7月11日的中午12时至下午5时，7月12日至17日的上午10时至下午5时。会场包括献花台，也挂上安倍去年拿着台湾凤梨、以及2018年花莲地震时写书法为台湾打气的相框。

蔡英文签名吊唁后对媒体说，安倍晋三是她认识10多年的老朋友，还记得，今年3月和他视讯会谈时，他那亲切的笑容和温暖的问候，当时双方都非常希望能够早日在台湾见面。

她还说，台日关系密切，一直是并肩前进的好伙伴，并下令星期一台湾政府机关与公立学校降半旗悼念安倍晋三，代表台湾政府与人民向安倍晋三的家属至上最深的哀悼，同时对暴力行为予以最深谴责。

苏贞昌在简短讲话中说，安倍一直力挺台湾加入国际组织，当台湾疫情最困难时，特别奔走，让日本政府能三度送台湾最需要的疫苗，安倍是台湾永远的好朋友，他不幸往生希望他安息，台湾人民与政府和日本同感不舍，特别向他致意、致敬。

苏贞昌也在献花吊唁后，在留言板写下“安倍前首相 感念 力挺台湾 促进台日友好 台湾人的好朋友！”

刚宣布参选台北市长的卫福部长陈时中则说，安倍是一位珍贵、受台湾人敬佩的前首相，也是台湾永远的好朋友。安倍在国际公卫体系上为台湾发声，在台湾最缺乏疫苗的时候捐赠台湾疫苗，相信这样的友情将延续，台湾和日本永远是好朋友。

针对外传前后任立法院长游锡堃和苏嘉全8月将赴日出席安倍葬礼，游锡堃仅回应，这要尊重总统职权；苏嘉全则未受访，吊唁完即离去。