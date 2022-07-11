中国前司法部长傅政华被提起公诉

中国前司法部长傅政华因涉嫌受贿、徇私枉法，已被检察机关提起公诉。检察院强调，傅政华一人犯数罪，依法应数罪并罚。

据新华社消息，中国全国政协社会和法制委员会原副主任傅政华涉嫌受贿、徇私枉法案，由国家监察委员会调查终结，经最高人民检察院指定，由吉林省长春市人民检察院审查起诉。近日，长春市人民检察院已向长春市中级人民法院提起公诉。

检察机关起诉指控称，傅政华利用担任北京市公安局副局长、局长，北京市委常委，公安部副部长，中共中央政法委员会委员，司法部部长，全国政协社会和法制委员会副主任等职务上的便利以及职权或者地位形成的便利条件，为他人谋取利益，非法收受他人财物，数额特别巨大，应当以受贿罪追究其刑事责任。

起诉指控还称，傅政华身为司法工作人员，徇私情私利，对明知是有罪的人而故意包庇不使他受追诉，情节特别严重，应当以徇私枉法罪追究其刑事责任。

67岁的傅政华是“老公安”，曾侦破过多起大案要案。他在担任北京市公安局局长时，曾指挥北京警方突袭“天上人间”等豪华娱乐场所，端掉一大批涉黄窝点。

傅政华2015年出任公安部副部长，2018年升任司法部部长，2020年5月退居二线，出任全国政协社会和法制委员会副主任。

中共中央纪委国家监委网去年10月公布，傅政华涉嫌严重违纪违法被查；今年3月31日，傅政华被开除党籍和公职，4月21日被批准逮捕。

中纪委在傅政华双开的通报中措辞十分严厉，指其从未真正忠诚于党和人民，彻底丧失党性原则；政治野心极度膨胀，政治品行极为卑劣，为达到个人政治目的不择手段。

通报也指傅政华参加孙力军政治团伙，证实外界对傅政华的落马与公安部原副部长孙力军案有关的猜测。