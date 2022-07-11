港医卫局长：红黄绿健康码用于识别确诊者而非追踪

香港医务卫生局局长卢宠茂星期天（7月10日）说将研拟效仿中国大陆推“红黄绿”健康码，并推行“安全出行”实名制。卢宠茂星期一（11日）进一步解释道，这些措施是为了鉴别确诊者，而非用于追踪，并强调港府也不会无缘无故将市民的程序转“红码”。

综合《星岛日报》和网媒“香港01”报道，卢宠茂星期一在电台节目上说，目前香港每天有2000至3000人确诊冠病，港府要研究在执行隔离令时，须确保相关人员不会进入社区。

他认为，港府最担心的是确诊人员进入高风险场所，包括医院和院舍，并波及医护人员或院舍年长者，不过当局并没有方法防止上述情况发生。因此港府需要更精准抗疫，并希望检疫和隔离也能做到更精准和人性化。

卢宠茂强调，香港是法治社会，对市民检疫或隔离有法律限制，相关人士擅自离开检疫或隔离地点是违法的。当港府在执法上遇到困难，“安心出行”程式实名制可帮助当局执法，若有方法能识别正检疫或隔离人士，对没有受到感染的市民而言也会比较安心。

被问及推出时间表时，他说，目前没有实施的时间表，但越快越好。

卢宠茂还提到，目前社会上有声音希望可以缩短抵港检疫期，改采居家检疫，但相关检疫人士同样有风险，可能是确诊病例，因此有可能出现黄码，同样不可出入高风险地区。他强调，“红黄绿”码是目前的方向，具体如何划分仍有待研究。

香港资讯科技商会荣誉会长方保侨认为，安心出行转用实名制并不困难，只须要求使用者上载个人资料登记即可，而参考大陆及澳门，健康码会向高危群组发放“红码”，无法进入个别场所。

但方保侨认为，目前的疫苗通行证已是变相实名制，当食肆出现确诊，政府可以向食肆索取纪录，再向指定市民发出强检令。他认为如果将食肆纪录改良成自动上载中央系统，便可节省追踪时间。

他还指出，香港环境和大陆和澳门不同，市民对“实名”有避忌，因此港府需要将此纳入考虑并协调，发放“红码”的目标群组要清晰，否则可能扰民制造恐慌，而健康码也需要表列处所配合。