李克强福建考察 促落实稳经济大盘政策 巩固经济恢复基础

中国国务院总理李克强在福建省考察时要求高效统筹疫情防控和经济社会发展，扎实把稳经济大盘各项政策落到位，更大力度推进改革开放，稳市场主体稳就业保民生，着力巩固经济恢复基础，保持经济运行在合理区间。

据新华社报道，李克强上星期四（7月7日）和星期五（8日）在福建省委书记尹力、省长赵龙陪同下，在福州、泉州考察。李克强听取了福建省稳就业、福建省外贸进出口、吸引外资情况汇报。

李克强在博思创业园视察时，赞赏这些园区在孵化高科技企业和创造许多就业机会方面取得的成就，并敦促当地政府提供资金，帮助孵化器降低租金等成本。李克强与创客们和今年大学毕业刚入职员工交谈时说，国家应该鼓励大众创业和创新，激发更多人特别是年轻人创业创新热情，靠奋斗实现人生价值。

在考察台资企业六和机械公司时，李克强鼓励他们靠创新、靠质量赢得更大市场。公司所在园区聚集了几十家台资企业，他在与一些台资企业负责人交谈时也说，两岸同胞是一家人，中国大陆欢迎台资来大陆投资兴业，依法保护合法权益，前不久出台的稳经济一揽子政策，对包括台资企业在内的各类企业同等对待。

李克强在视察晋江国际陆港时，详细询问了货物通关时间。他指出，港口是开放的重要窗口、进出口的重要支撑，要持续推进“放管服”改革，进一步优化营商环境。他还强调，要严格落实物流保通保畅工作要求，持续推进通关便利化，提升港口集疏运水平，以降低企业成本、稳定市场预期、增强国际竞争力；要确保交通主干道畅通，消除微循环堵点，保障经济顺畅运行和民生物资供应。

在考察中国大型私营体育用品公司安踏集团时，李克强鼓励企业在竞争高端市场的同时，注重扩大具有巨大消费潜力的大众市场。

在听到公司负责人介绍安踏集团在全国各地吸纳30多万人就业后，李克强表示非常高兴，并说，不少民营企业已发展成大企业，与大量中小微企业、个体工商户密切协作。大企业顶天立地、小企业铺天盖地，形成互促共进的发展格局，中国经济更有韧性和活力。

李克强也强调了市场主体在促进经济增长方面的作用，并敦促地方政府要一视同仁支持国企、民企、外企纾困和发展。