侵吞倒卖防疫物资 上海一公寓负责人获刑一年

上海市宝山一名公寓负责人因在上海封控期间侵吞倒卖防疫保障物资，以贪污罪被判一年有期徒刑。

据“上海宝山法院”微信公号星期一（7月11日）发布的消息，宝山区人民法院依法对被告人张某某贪污罪一案作出一审判决，判处有期徒刑一年，并处罚金10万元（人民币，下同，约2.08万新元），追缴违法所得。

法院经审理查明，2022年4月，张某某出于非法占有目的，单独或伙同他人，将上海市宝山区张庙街道委托发放的蔬菜等防疫生活保障物资予以侵吞并对外出售。相关物资系政府出资采购或由兄弟省市政府捐赠，价值共计1.3万余元。张某某作为受国家机关委托管理国有财产的人员，利用职务上的便利侵吞用于防疫生活保障的特定国有财物，其行为已构成贪污罪。

法院指出，张某某实施犯罪时正值上海市疫情防控形势严峻、生活物资保障困难之际，张某某的行为不仅损害了国家防疫抗疫及保障供应行为的廉洁性，侵犯了国有财物的所有权，更严重扰乱了疫情防控工作秩序，影响了防疫物资正常管理。

法院认为，张某某的犯罪行为产生的恶劣影响加重了基层一线防疫抗疫工作压力，损害了基层组织的公信力，伤害了社会各界支援上海防疫工作的感情。

上海自今年3月底开始因疫情封控两个多月，其间多次出现物资供应乱象，有网友4月24日在社交媒体举报，云南捐赠宝山区的物资被售卖至静安区临汾路一小区，居委已报警。

宝山区张庙街道随后通报，接受捐赠物资的新江内燃机公寓负责人张某在收到物资后，没有按要求分配给公寓内租户，私自将该批物资转卖牟利，已被公安机关控制。