蒋万安：陈时中参选台北市长不符合人民期待

民进党星期天（7月10日）征召卫福部长陈时中参选台北市长，国民党籍台北市长参选人蒋万安星期一（11日）批评，陈时中声明说要扛责，但陈时中扛起的是民进党交付的任务，而非人民的期待。

据台湾《联合报》报道，蒋万安星期一到内湖拜访住在旧公寓地下室的“穴居”住户。他接受媒体访问时说，台湾现在每天还是有2万多起确诊病例、近百人染疫离世，疫情还没有结束。

他续称，陈时中说要扛责选择的不是坚守岗位反而是落跑选市长，非常荒谬也很讽刺，“这不是扛责，是完全卸责”。

蒋万安举例说明称，彭博社的防疫排名中，台湾是倒数第二，台北市就有近千人不幸染疫离世，也对经济造成严重打击。陈时中扛起的是民进党交付的任务，而非人民期待。

蒋万安说，人民看到的是陈时中无法扛起防疫责任，落跑去选举，成为台湾防疫史上第一位落跑的指挥官，台湾人民会永远记得这一刻。

媒体询问过去台北市长选举两次出现“三脚督”国民党都输，蒋万安说，台北市民不断往前迈进，不需要用历史来预测未来，这次两面作战他从来不觉得是轻松的战役，但他有信心也不会松懈，持续行走的脚步不会停下，将用诚意及愿景感动市民争取信任。

针对竞选团队人事，蒋万安说，按照既定步伐走，他谢谢这段时间越来越多志同道合的朋友加入团队协助，有任何确定的人事都会对外公布。

台湾执政民进党星期天拍板征召卫福部长陈时中为台北市长候选人、前交通部长林佳龙为新北市长候选人。兼任民进党主席的台湾总统蔡英文表示，期待陈时中与林佳龙组成“双北双箭头”，全力赢得年底的选举。

陈时中透过声明稿说：“责任来，我就扛。防疫是这样，选举也是这样”；并称参选台北市长征召任务的交付，“我责无旁贷，尽力承担”。