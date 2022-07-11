官方确认武大出现霍乱病例：患者病情已控未发现新增

中国武汉大学出现一例霍乱病例，武汉市武昌区卫生局通报称患者病情已得到控制，目前未发现新增病例。

湖北省武汉市武昌区融媒体中心公众号“大成武昌”星期一（7月11日）发布武昌区卫生健康局的通报称，武昌区疾控中心星期六（9日）晚接医院报告，武汉大学出现一例感染性腹泻病例，以呕吐腹泻为主，伴低热，血清学凝集试验为O139阳性。经省市区三级疾控中心复核，该病例的血清学凝集试验为O139阳性，诊断为霍乱，毒力基因阴性。

通报称，患者经有效诊治，病情已得到控制，症状已消失。卫生局已组织专业机构对相关人员进行采样检测和跟踪管理，对相关场所进行临时封控管理和消毒处置，目前未发现新增病例。

通报还说，霍乱是一种肠道传染病，可有效预防和治疗。卫生局已指导武汉大学做好师生夏季肠道传染病防控的健康宣传教育工作，并提请学校加强校园环境管理。通报也提醒市民注意个人卫生，做好自我健康监测，不信谣，不传谣。

中国网络星期天传出武汉大学疑似发现一例霍乱、学校有宿舍楼全栋学生进行肛拭子检测的消息，在中国网络引起关注，多个相关词条也登上微博热搜榜。

中国疾病预防控制中心资料显示，霍乱属于甲类传染病，是由霍乱弧菌引起的、经粪-口感染的肠道传染病，主要经水、食物及生活密切接触传播。

资料称，引起人群霍乱感染并可致暴发和大范围流行的，主要是霍乱弧菌中O1群和O139群的产霍乱毒素的菌株，目前为止中国有20多个省（直辖市/自治区）报告过O139霍乱病例，主要表现为散发以及聚餐导致的局限暴发，未造成广泛流行。