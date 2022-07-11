恒大地产债务兑付延期议案遭拒绝

陷入流动性危机的中国房企恒大集团星期一（7月11日）说，恒大集团旗下恒大地产的债券持有人拒绝了推迟兑付45亿元（人民币，下同，9.39亿新元）债券的提议。

综合路透社、彭博社和澎湃新闻报道，恒大地产星期一早上在提交给深圳证券交易所的文件中称，《关于调整“20恒大01”债券本息兑付安排的议案》未获得债券持有人会议表决通过。这是该笔债券申请的第二次展期。

恒大地产称，公司仍将以“不逃废债”为基本前提，积极与债券持有人协商，以期尽快达成持有人认可的解决方案，在各方共同努力下化解债务。

根据恒大此前提交的文件，恒大在2020年初通过深圳证券交易所发行了2+1年期、价值45亿元的债券，票面利率6.98%。这笔债券的兑付日为2022年1月8日。

恒大早前获得债券持有人的批准，将回售日延长至今年7月8日，避免了恒大面临首次在岸债券违约。然而，恒大未获得债权人的批准，以进一步延长兑付期限至2023年1月8日。

彭博社分析称，这一事态发展恐怕将让恒大首次面临债券兑付违约，并促使投资者对其他同样面临债务危机的中国房地产开发商采取更强硬的立场。

另外，债券持有人要求恒大承诺本期债券不逃废债，在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，应及时制定合理的偿债计划和方案供债券持有人审议，并严格落实和执行偿债方案。

恒大从去年起就陷入债务危机，一共拖欠了3000亿美元。恒大也一直在尝试延长在岸债券兑付的时间表，以避免发生违约。

恒大旗下“房车宝”投资者投资控股公司佳盛环球（Top Shine Global）上月入禀香港高院申请对恒大清盘，排期至今年8月31日。这是恒大陷入财务困境一年多以来，首次有公司正式入禀法院提出对恒大清盘。

恒大对此表示极力反对，但预期该呈请将不会影响恒大的债务重组计划，预计这项计划将在7月底前提出。