中国大陆部署海巡船常态执行台海水域公务

中国大陆迄今最大的大型海事巡航救助船“海巡06”轮星期一（7月11日）正式列编福建，部署在平潭岛，日后将常态性航行台湾海峡水域执行公务。

综合中新社和新华社报道，福建海事局披露，“海巡06”轮船长128.6米，型宽16米，型深7.9米，满载排水量6600吨，主推进系统总功率1万3920千瓦，最高航速23节，续航力1万海里，能够到达全球除南北极以外的所有海域，是目前台湾海峡体量最大、性能最优的公务船艇。

据福州海事局相关负责人介绍，“海巡06”轮搭载船用北斗系统、GPS（全球定位系统）和多星联动的卫星通信设备，可作为独立、立体、移动的海事行政执法单元执行海上巡视、海事监管、海上交通事故调查处理和船舶污染监测等任务，也可与通信指挥车、海事巡查车、其他执法船艇、直升机、无人机以及VTS（船舶交通管理系统）、AIS（船舶自动识别系统）协同配合，是构建“陆海空天”一体化综合监管和快速反应系统的重要组成部分。

福建海事局副局长、新闻发言人王华明说，由于海上客货运繁忙，航线与沿海渔场交叉重叠，加上春季浓雾、夏季台风和冬季大风的影响，台湾海峡历来船舶险情事故多发，每年险情事故数量约占全国总数的10%。

“海巡06”轮于2017年获批立项，于2019年5月在武昌船舶重工集团有限公司双柳基地开工建造，2021年2月下水，星期一正式列编福建海事局。

王华明介绍，“海巡06”轮今后将根据国家交通运输部委派参加跨国巡航和国际多边演练活动，执行国际海事救援任务，深度参与国际海事事务，助力中国深化与周边国家和地区的交流合作。此外，福建与台湾一衣带水、隔海相望，“海巡06”轮列编后，将在促进两岸海事交流、深化海上应急处置合作等方面发挥重要作用。