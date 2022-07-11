被质疑落跑部长 陈时中称自己是自由业无任期

台湾执政民进党星期天（7月10日）征召卫福部长陈时中竞选台北市长，被质疑是“落跑部长”。陈时中星期一（11日）回应称，自己进入政务官体系是自由业，没有任期。

据台湾《联合报》报道，陈时中星期一出席台北市党部第19届新任主委张茂楠就职典礼。陈时中说，他进入政务官体系，基本上没有任期。政务官无任期限制，而是根据长官的需要、个人能力做最恰当安排，“随时可以来，随时可以走”，“任务到了，就接下来，任务完成，就离开”，并没有所谓落跑。

他称，自己的人生座右铭就是尽责，从以前帮助人家辅选时，任何一方面都是站在一个尽责的心。他还提到，他当一个政务官也是义无反顾，希望对台湾社会能有所贡献，对于防疫表现至少是“尽心尽力、问心无愧”。

至于落跑说，陈时中说，他从事的职务都是没有任期，换句话说，并不是说这一期要当四年，要当三年，要当五年，他进入政务官的体系内是自由业。

国民党籍台北市长参选人蒋万安星期一批评陈时中宣布参选台北市长时，声明说要扛责，但陈时中扛起的是民进党交付的任务，而非人民的期待。蒋万安还说，人民看到的是陈时中无法扛起防疫责任，落跑去选举，成为台湾防疫史上第一位落跑的指挥官，台湾人民会永远记得这一刻。

民众党主席、台北市长柯文哲星期一也说，陈时中要参选台北市长前，应该先安排好卫福部长和防疫指挥官接手人选才出来选，不能为了选举而弃台湾安危而不顾，这不符合人民对政府的期望。