赖清德赴日悼念安倍晋三

台湾媒体报道，副总统赖清德星期一（7月11日）早上以总统蔡英文特使的身分前往日本，悼念遇刺身亡的日本前首相安倍晋三。

据台湾联合新闻网报道，赖清德是自1972年以来最高层级的赴日特使。

报道引述日媒画面称，赖清德星期一早上抵达日本后，进入安倍家。消息人士称，陪同赖清德到安倍家的是驻日大使谢长廷。

另据中时新闻网报道，台湾总统府发言人张惇涵回应时说，尊重安倍家属，总统府对于相关行程没有评论及说明。赖清德与安倍及亲属是多年好友，对于安倍不幸离世深感哀悼不舍。

外交部发言人欧江安则说，台湾已透过适当管道向日方表示深切悼念，蔡英文、行政院长苏贞昌、外交部长吴钊燮均已前往日本台湾交流协会台北事务所致意，表达台湾方面的追思。至于赖清德的私人行程，外交部目前没有其他讯息，也没有进一步评论。

民进党立委郭国文称，赖清德是衔蔡英文之命，前往日本吊唁安倍晋三，并且是临时取消所有行程，直接前往东京赴安倍家吊唁。郭国文认为，蔡英文的这个决定非常有智慧和远见，也是一种外交上的突破。

蔡英文也在星期一上午前往日本台湾交流协会悼念安倍晋三。联合新闻网报道，蔡英文下令各级政府机关、公立学校，星期一下半旗一天，以感念安倍对台的支持与贡献。

蔡英文献花后行鞠躬礼，并在追思留言板写下“台湾永远的好朋友，感谢您对台日友谊及世界民主、自由、人权、和平的贡献。”