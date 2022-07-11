甘肃省长要求硬核防控 争取社会面动态清零

中国甘肃省兰州市在出现新一轮冠病疫情后实施临时管控，甘肃省长任振鹤表态说，甘肃将坚决做到硬核防控，坚决守住不出现疫情规模性反弹的底线，力争早日实现社会面动态清零。

据“新甘肃客户端”消息，甘肃省与国务院联防联控机制综合组甘肃工作组工作对接会7月10日晚在兰州举行。

国务院联防联控机制综合组甘肃工作组组长、国家卫生健康委副主任雷海潮在会上说，甘肃应按照第九版防控方案，遵从快采样、快送样、快检测、快追阳、快流调、快排查、快转运、快隔离、快诊断、快报告“十快”要求，尽锐出战、迅速行动，用早、快、灵的措施，尽快实现社会面阳性清零，打好疫情处置歼灭战。

身兼甘肃省疫情联防联控领导小组组长的任振鹤讲话时说，甘肃将坚决做到思想防控，以最高的站位迎难而上，坚定“坚持就是胜利”的信念，坚持动态清零，抓实抓细疫情防控各项工作。

他强调，甘肃将坚决做到硬核防控，以最快的时间高效处置，认真落实第九版防控方案，严格按照工作组提出的“十快”要求，争分夺秒、集中力量打好兰州歼灭战，坚决守住不出现疫情规模性反弹的底线。

他还说，甘肃将坚决做到纪律防控，引导全省各级干部攻坚克难，科学精准、从严从紧，力争早日实现社会面动态清零。

兰州市7月10日宣布，自7月11日0时起在兰州市城关区、七里河区、西固区、安宁区实行一周临时管控措施，包括全市公共娱乐与文化活动场所暂停营业一周等。

据甘肃省卫健委消息，甘肃省7月10日新增两例本土确诊病例和25例无症状感染者，其中26例感染者都在兰州市。

截至7月10日24时，甘肃省本轮疫情累计报告确诊病例11例、无症状感染者34例。