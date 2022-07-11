桃园市长：民进党在新北市并非不可能赢

台湾九合一地方选举选战即将开打，民进党征召前交通部长林佳龙参选新北市长。桃园市长郑文灿星期一（7月11日）说，国民党籍新北市长侯友宜确实是总统级人选，但绿营在新北市并非完全没可能赢，不需要预设立场觉得民进党在新北市的选战将会很困难。

据台湾《联合报》报道，郑文灿星期一接受“新闻不芹菜”专访时说，外界认为民进党在新北市选不赢，但他觉得，选举要经过竞争、比较，事实上台湾总统蔡英文在总统大选时，新北赢了40万票，立法院长游锡堃选新北市长时也输不到3万票，所以绿营在新北有一定基础。

郑文灿星期天（10日）说“侯友宜没有太强”引发舆论，侯友宜星期一回应称，全心全力在自己工作角色好好做事，努力拼认真做，让新北更进步。而面对民进党派系集结，侯友宜被问及会不会有压力时说，自己最重要是全力拼市政，让市民在这段时间，看到新北努力，把事情做好才是自己最关心的。

针对侯友宜团队何时投入选战，侯友宜只强调，现阶段永不停歇，好好拼市政。

另外，针对外传郑文灿将接任行政院长，郑文灿说，他在2022年已经有角色，就是要努力为民进党扩大执政机会，他会帮忙台北、新北、基隆和桃园首都圈，但也会优先做桃园和新竹连线整合，尽最大力量让台湾进步。

