李家超：习近平讲话为香港未来五年施政提供重要指引

中国国家主席习近平本月1日出席香港回归庆典时发表了重要讲话，香港新任特首李家超星期一（7月11日）重申，习近平的讲话为香港未来五年施政提供重要指引。

据香港《星岛日报》报道，继上周举办首场座谈会后，香港公务员事务局星期一在特区政府总部举办第二场“国家主席重要讲话精神”座谈会，由李家超主讲。

李家超说，习近平的讲话具有重要里程碑意义，为特区政府未来五年施政提供重要指引。他鼓励港府领导官员和公务员把握习近平重要讲话的核心要意，融入到自身工作之中，共同努力提升治理能力和效能，提升香港竞争力。工作以解民困为本，创造社会和谐和稳定，并自觉尊重和维护国家的根本制度。

香港政务司司长陈国基也在座谈会上分享感受。此外，也有其他与会者发言分享看法，超过200人出席座谈会，主要是首长级薪级表第三点或以上的公务员，以及首长级丙级政务官人员。

报道称，公务员事务局会继续举办座谈会，让更多公务员深入了解习近平讲话的精神。

习近平在香港回归25周年庆典上发表讲话时，就“一国两制”提出四个“必须”，包括必须全面准确贯彻“一国两制”方针；必须坚持中央全面管治权和保障特别行政区高度自治权相统一；必须落实“爱国者治港”；必须保持香港的独特地位和优势。

习近平也对香港提出四点希望，包括着力提高治理水准、不断增强发展动能、切实排解民生忧难，以及共同维护和谐稳定。