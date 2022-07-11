武汉大学公布霍乱病例详情 称学校秩序良好

中国武汉大学出现一例霍乱病例的消息在网络引起关注，继武汉市武昌区卫生健康局作出通报后，武汉大学也公布病例详情，并称学校秩序良好，工作正常开展。

据“武汉大学”微信公号消息，武汉大学星期一（7月11日）以答记者问的形式公布病例详情。

武汉大学称，武昌区疾控7月9日21时30分通知学校，发现一名疑似霍乱感染病例，学校随即在疾控部门指导下开展处置工作。病例为武汉大学研究生，住工学部八舍，有胃肠炎既往病史。7月8日5时左右出现发热、呕吐、腹泻，7月8日10时前往武汉大学医院就诊，因其腹泻三次以上转诊至武汉大学中南医院。目前该生已转诊至武汉大学人民医院隔离治疗。

据疾控部门反馈，这名病例冠病病毒核酸检测阴性，湖北省疾控中心和武汉市疾控中心对原样开展复核，血清学凝集试验均为O139阳性，诊断为霍乱，毒力基因阴性，目前患者情况稳定，症状已消失。

截至7月10日19时36分，通过对264名重点人群、259个点位进行快检，未检出O1、O139群霍乱弧菌，未发现新增病例。

武汉大学称，学校主动对接属地，7月9日晚起连夜对工学部八舍、该生所在实验室进行封控。同时成立公共卫生应急处置工作专班，积极配合属地，做好处置工作。

在密接人员检测和环境处置方面，学校称，7月9日确定密接三人，其中两人是同住室友、一人是同餐人员，已转至学校隔离点集中隔离；7月9日晚至10日凌晨，完成工学部八舍254名学生、三名宿管、15家商户的采样工作，相关区域临时封控，相关人员按要求进行隔离，并服用预防性药物。

校方强调，霍乱在中国一直有零星出现，霍乱可防、可控、可治，学校已采取一系列防范措施，保护师生身体健康。

校方还说，目前学校各方面秩序良好，工作正常开展，呼吁师生不要恐慌，注意个人卫生，并做好自我健康监测。

中国网络星期天传出武汉大学疑似发现一例霍乱、学校有宿舍楼全栋学生进行肛拭子检测的消息，引起广泛关注。

武昌区卫生健康局星期一早些时候确认武大出现一例霍乱病例的消息，并称患者病情已得到控制，目前未发现新增病例。