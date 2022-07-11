下午察：上海此“核酸”非彼“核酸”

在解封还不到50天之际，除了抗疫战，上海这座中国“魔都”因迎来首个核酸产业园，再一次被舆论推上风口浪尖。

周日（7月10日），一则“上海首个核酸产业园将于本月中旬开工”17个字的主题标签登上了微博热搜。据多家媒体报道，这个占地3平方公里的核酸产业园，将于7月中旬在上海奉贤区的杭州湾经济技术开发区开工，先期将打造720亩核酸产业首发地、先行区。

至于什么时候会建好？

在铺天盖地的报道中，似乎找不到答案，而目的是什么？在几乎千篇一律的文字当中，不是“聚焦以核酸药物为代表的第三次生物医药产业革命”，或是“全力打造‘东方美谷·生命信使’核酸产业生态圈”，就是提到“生物医药产业是上海市三大战略性先导产业之一，开发区立足上海市级化工新材料特色园区和医药原料药集聚特色，发展核酸基因药物产业”等等句子来概括。

报道也提到，在布局核酸产业园之前，开发区早已在核酸领域下好了先手棋，比如2019年落户开发区的兆维生物，就是开发区核酸产业生态圈的领军企业。

上海首个核酸产业园，将于7月中旬在上海奉贤区的杭州湾经济技术开发区开工。（示意图）

一言以蔽之，其实当局早在三年前便有设立核酸产业园的打算，并不是疫情当下才作出决定的。至于有何目的，应该就是希望这个核酸产业园落成后，为上海生物医药产业出一份力，毕竟核酸技术是在当今生物医药领域中非常重要的一环，能为全人类健康等作出不小贡献。

但显然在上述冗长的文字信息里，并不是每个人都能清楚看透和理解。否则，怎会在网络上引发诸如“核酸产业园开工和近期疫情有关？”“这个产业园区到底是干什么的？”等声音。

不过仔细一想，网民的这些质疑、批评和担忧，并不是空穴来风，随口说说而已，背后还有更深层的原因。

首先，肯定是与疫情和核酸检测脱不了关系。

常态化的全民核酸检测是中国的抗疫法宝。直至6月中旬，中国多地才取消常态化核酸检测机制或取消查验核酸证明。

频繁的捅鼻子不只干扰生活，也让好些人被捅怕了，“嗓子眼都捅出了茧子”。而且，疫情不断反反复复，也让人质疑全民核酸检测等防疫措施是否有效，包括上海、西安等中国多地最近反弹的疫情，就是再明显不过的例子。

上海一名防疫工作人员于7月5日在静安区为一名女士进行核酸检测。（法新社）

别忘了，每次进行核酸检测还需要动员不少人力物资，参与民众或多或少也会承受些心理负担，比如担心在小区门口外排队领取防疫物资时染疫，或者将病毒传染给周遭排队进行核酸检测的人。

中共上海市浦东新区委员会官方微信号“浦东发布”，在5月初时曾引述迎智正能联合创始人、心理咨询师宋成锐说，自3月底起，拨打官方心理健康帮助热线的电话数量，“比以往多了三四倍”。

可见疫情、封控、核酸等构成的每日生活景象，给民众生活增添不少压力。甚至有人还质疑，大规模核酸检测是门好生意，“造富”了核酸产业上下游公司。

甚至，新华社《半月谈》在5月底刊发题为《没有疫情也连续搞大规模核酸检测？抗疫资源不能如此浪费》的文章，面对疫情，有关决策应科学审慎，不能只剩下“全域大规模核酸检测”这一招。

文章说，尤其是没有疫情的地方，随意高频率进行大规模核酸检测，中断部分社会运行，安排大量机关干部和事业单位人员协助维持秩序，无疑会浪费大量宝贵的财政资金和医疗资源，影响社会正常运行，还容易引起群众的猜测。

在这背景下，也就不难理解网民为什么会对上海首个核酸产业园有诸多意见，毕竟此刻的上海被疫情阴影笼罩——传染性极强的BA.5变异毒株10日已经杀入上海，且有网络消息不断说上海不久后将再度采取大规模封控。

戴着口罩的人群，正越过上海与江苏省的交界处。（路透社）

有网民因此开玩笑说，这如果一语成谶，届时上海2000多万的人口，不就通通都成为了核酸产业园的“活标本”？甚至还有人调侃道：“有了核酸产业园，上海人民不就可以天天进行核酸检测吗？”

从另一侧面看，也突显不少人此刻对于疫情难以结束的焦虑和恐惧。核酸检测都能搞成个产业园了，可以想象核酸检测将没完没了，那不就相当于没完没了的疫情？

为了不让核酸产业园在还没落成前就被贴上各种标签，以及进一步消除人们的疑虑和恐惧，澎湃新闻10日晚引述相关部门澄清说：“这是生物医药产业一一‘生命信使产业’，主要是基于RNA开发各种疫苗及药物，是未来生物医药产业发展方向，跟疫情毫无关联。”

简单来说，就是核酸产业园与疫情毫无关联，核酸产业园不是“核酸检测产业园”，也并非“以做核酸检测为产业”。

相关部门为核酸产业园辟谣后，一些网民也开始加入科普的队伍中。自称是健康医疗博主的微博账号“丁香园”发文称，核酸是DNA和RNA 的总称，是重要的生物大分子，据新华网2021年消息，产业园的企业与布局，实际上包括mRNA（信使 RNA）、小核酸药头部企业、加速器功能平台、GMP样板车间。

帖文说，核酸产业其实更加偏向于生物医药，而冠病核酸检测，只是其中大家比较熟悉的一个部分罢了。

回过头来看，在疫情暴发前，核酸检测对于普罗大众来说只是一个陌生的名词，然而一时彼一时，如今核酸检测在许多人眼里，俨然畅销系列电影《哈利波特》不断提到的“佛地魔”，以上事件就是例子。

但如果所有人都能思考更加周全，从更细微的社会关切出发，或许在人们还未完全走出疫情的敏感时期，可减少不必要的误会。比如，园方将核酸产业园取名为生命信使产业园之类的，而不是听起来就会产生“捅鼻子”联想的核酸产业园。另一方面，网民在还未完全理解“核酸产业园”的意涵之前，也不应过早下定论。

正如疫情中广为流传的一句话：“时代的一粒灰，落在个人头上，就是一座山。”面对还未划下句点的疫情，每个人都肩负着责任。