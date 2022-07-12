投资者抛售中国国有银行债券 忧对俄大量贷款招致制裁

国际投资者正在迅速解除曾经热门的中资债券交易。

据《华尔街日报》报道，外国投资者多年以来曾大量购买中国国有银行的债务，这些政策性银行为国内和海外的水坝、公路和机场等项目提供融资。

报道指出，这种易于交易的人民币计价债券被认为几乎与中国的主权债务一样安全，而且支付的利息还更高。

而现在，俄罗斯对乌克兰的入侵促使人们重新考虑这类债券投资。美国和盟友对俄罗斯实施了严厉的制裁，继续援助莫斯科的其他国家或机构有可能面临二次制裁。

中国有三大政策性银行，其中国家开发银行和中国进出口银行这两家向在能源项目等用途方面需要资金的俄罗斯债务人提供了数以十亿美元计贷款。乌克兰战争爆发以来，这两家银行对于在俄罗斯的风险敞口基本上保持沉默。

自今年2月以来，全球投资者已经卖出270亿美元（下同，约379亿新元）的中国政策性银行债券，相当于外国投资者持有此类债务总额的六分之一。根据中央国债登记结算有限公司的数据，抛售速度在5月份明显加快。

自2月以来，人民币债券总计经历了610亿美元的外流，上述抛卖是其中的一部分，造成这种的局面，部分是因为中国人民币疲软以及中国债券相对于美债的收益率优势缩窄。

《华尔街日报》认为，这表明投资管理机构等私营部门投资者卖出的速度比央行等公共投资者更快。

