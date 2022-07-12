阿里巴巴等中概股在美国重挫

在美国交易的中国股票一改上个月喜人涨势大幅下挫，因监管者对科技巨头处以罚款，而冠病疫情复燃也引发了对再度封控的担忧，打击了投资者对前景的信心。

据彭博社报道，纳斯达克金龙中国指数周一收盘下跌7.1%，创下5月初以来最大跌幅。因未申报应当申报的交易被中国国家市场监管总局处罚的阿里巴巴重挫跌9.4%。京东和百度分别下跌3.9%和5.7%，携程则大跌6.3%。

金龙指数6月大涨16%，创下2019年初以来最大单月涨幅。但中概股涨势近来出现了停顿，投资者急于获利了结推动该指数录得两周连跌。

中国国家市场监管总局周末发布行政处罚决定书称，阿里巴巴几家附属公司因未报告五笔交易被罚款250万元人民币（约50万新元）。腾讯控股也被罚款。不过监管机构也表示全力支持企业发展，称正依法加快完成存量案件清理工作，助力企业轻装上阵。

“我会认为这是当局最近提到的整改收尾的一部分”，Abrdn投资总监蒙塔纳罗（Adam Montanaro）说，“显然有一些快速获利回吐，但基本面仍然有吸引力”。

政府整顿科技业的不确定性一直是阻止投资者增加中国股票敞口的关键风险。上周五（7月8日），中国交通运输部对货拉拉、满帮、快狗打车和滴滴货运进行了约谈，通报近期货车司机集中反映的压价竞争、多重收费、违规运营等问题，导致满帮集团一度重挫9.3%。

上海冠病病例抬头也打压了市场人气，在政府宣布战胜疫情两周后当地又开始展开多轮大规模病毒检测。

