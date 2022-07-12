安徽蚌埠对村镇银行客户开展先行垫付

继河南郑州金融监管机构星期一（7月11日）晚宣布分批垫付本金后，安徽蚌埠银保监分局、地方金融监管局也于当晚发布公告称，对固镇新淮河村镇银行账外业务客户本金分类分批开展先行垫付工作。

根据安徽蚌埠市地方金融监管局网站发布的公告称，2022年7月15日开始首批垫付，垫付对象为单人合并金额5万元(含，下同，约1万新元)以下的客户。单人合并金额5万元以上的，陆续垫付，垫付安排另行公告。

公告还指出，资金垫付后，若发现客户存在额外渠道获取高息或违法违规行为，保留追缴垫付资金的权力。对于额外渠道获取高息或涉嫌违法和犯罪的资金，暂不垫付。

河南郑州星期天爆发村镇银行存户与警方冲突后，当地金融监管机构星期一晚宣布分批垫付本金。对四家村镇银行禹州新民生村镇银行、上蔡惠民村镇银行、柘城黄淮村镇银行、开封新东方村镇银行账外业务客户本金分类分批开展先行垫付工作。7月15日起的首批垫付对象，为单家机构单人合并金额5万元以下的客户；5万元以上的则陆续垫付，垫付安排另行公告。

河南部分存户上月就无法取现的问题前往郑州讨说法，却因健康码被赋“红码”遭限制行动，引发中国舆论关注；包括中共郑州市委政法委常务副书记在内的五名地方官被问责。

星期天的维权集会后，河南许昌市警方当晚发通报称，公安机关近期又抓获一批犯罪嫌疑人，并依法查封、扣押、冻结一批涉案资金、资产；案件侦办工作正有序推进。

另据每经网报道，河南省许昌市公安局7月10日晚间也曾通报，2011年以来，以犯罪嫌疑人吕奕为首的犯罪团伙通过河南新财富集团等公司，以关联持股、交叉持股、增资扩股、操控银行高管等手段，实际控制禹州新民生等几家村镇银行。

同时，利用第三方互联网金融平台和该犯罪团伙设立的君正智达科技有限公司开发的自营平台及一批资金掮客进行揽储和推销金融产品，以虚构贷款等方式非法转移资金，专门设立宸钰信息技术有限公司删改数据、屏蔽瞒报。

企业工商信息为，君正智达北京成立于2020年2月20日，法定代表人是杨鸽，监事为许梦鑫。登记机关为北京市海淀区市场监督管理局，核准日期为2022年3月16日。

据介绍，该公司在网上银行、移动银行、第三方支付、智能监控、供应链金融等领域积累了丰富的技术和经验，为金融机构提供了从电子银行到核心系统的技术服务，具备从咨询规划到落地实施的服务能力，主要产品包括智慧银行系统、智能存款、智能信贷、供应链金融等。

从其具体业务介绍可见，目标客户主要是银行。官方介绍为，君正智达拥有完备的银行互联网信贷体系+业务解决方案。业务介绍还有：风控架构包含APP端的欺诈风险防范、贷前授信模型、贷中管控策略以及贷后资产保全与处置。