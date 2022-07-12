港居家隔离者周五起须戴电子手环

香港冠病疫情有复燃迹象，港府决定调整防疫政策，从星期五（7月15日）起要求居家隔离者佩戴电子手环，避免他们离开住家范围。

综合香港《星岛日报》《明报》报道，香港医务卫生局局长卢宠茂星期一（11日）在疫情记者会上宣布上述调整，并称，港府也正研究将入境人员抵港后要七天酒店检疫的规定，改为局部居家健康监测。

目前部分确诊人员和密切接触者若符合条件，可选择居家隔离，但港府并没有方法确保这些人员没有违反居家隔离规定外出。卢宠茂星期一指出，根据目前数据显示，目前约有1万2400人正进行居家隔离，但港府没有办法掌握违反规定出走人员的数目，因此，将从星期五起要求居家隔离者佩戴电子手环，确保他们留在居家隔离范围。

他还说，因为电子手环有被人为拆除的风险，因此需要落实“安心出行”程式实名制，落实健康码，作为多一道防线。

卢宠茂重申，安心出行设实名制不具备追踪功能，主要作用是识别确诊和须检疫者，而非用于追踪，也不会限制大部分无确诊和无须检疫市民的自由。但他没交代使用安心出行具体如何做到实名登记。

卢宠茂还强调，港府不会“躺平”抗疫，并希望以更精准和更严谨、但同时又人性化的方式，让确诊和高风险人士切实遵守隔离措施。他也强调，港府目前完全没有考虑封城。

香港星期一（11日）通报2863起确诊病例，其中252起是境外输入病例，另有七人染疫离世。

卢宠茂指出，目前每天入院人数为150人，估计这个数字将在两周内翻倍，届时医管局需要调动1200至2500张病床应对，并在有需要的时候调整两成半的预约手术和非紧急入院治疗服务。