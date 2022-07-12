武汉一楼盘逾期交房业主拟集体停贷

一份在网络热传的告知书显示，武汉时代新城项目逾期交房数月，数千户业主决定，若该项目在限定时间（2022年8月1日）内仍未全面复工，业主将强制停还银行月供。据了解，业主代表也提出需要政府协调贷款银行暂缓还房贷，当地住建局相关负责人表示，已向银保监会湖北监管局发函，但暂未得到回复，负责人称，“银行是独立于地方政府的，地方政府只能协调。”

根据每经网报道，时代新城业主代表李先生受访时表示，“业主们确实已经有这一打算，目前业主代表们也正在对该告知书进行完善，将在近期联系业主签字，并将该告知书寄给相关政府、企业、银行。”

北京金诉律师事务所主任王玉臣7月10日下午通过微信受访时说，“如果未经法院判决停贷或者没有达成停贷协议，贸然停贷购房人往往就成了违约方，征信就会受到影响，还可能被诉到法院，甚至还可能被法院强制执行。”

另一业主张女士7月10日下午通过微信接受采访时说，她和丈夫在经过近两个月的考察和比较后，将其在武汉的第一套房子买在了汉南的时代新城。由于夫妻两人均在私企上班，一直没有购买社保，受当时武汉限购政策的影响，两人只能在武汉郊区买房。

最终两人以总价75万元（人民币，下同，约15万新元）、首付30万元、月供4000多元买下了时代新城一套98平方米的新房。而选择购买时代新城，主要还是看中了该项目开发商的品牌影响力。“首付不仅花光了我们两人和公婆的全部积蓄，还从亲戚那里借了些才凑齐。”

然而2021年7月，开发商“爆雷”，导致其全国多地项目停工，时代新城也不例外。张女士说，“去工地看到现场一个人都没有，而我们买的那一栋才修到10几层。就这样每天心里承受着折磨，也不敢告诉公婆真实情况，因为那些钱已是他们存了十几年的全部积蓄。”

公开信息显示，武汉时代新城项目占地210838.9平方米，规划住宅36栋，总户数5032户，其中一期有3500户，二期截至目前为1200户。2019年9月15日该项目首次开盘，一年时间里就已完成销售3264套，并凭此一举获得了武汉2020年上半年销售面积、销售套数双料冠军。

然而，原本应于今年3月30日交付的时代新城一期房源到如今尚无定期。业主李先生提供的资料显示，今年6月28日，开发商武汉楚水云山农业开发有限公司发布的一则延期交楼告知函显示，“受2020年初疫情影响，项目停滞99天”“公司遭遇流动性影响”“不得不延迟交楼”。至于具体交楼时间，开发商表示，“将在具备交房条件后提前通知业主。”

“我们跟相关政府部门专班以及企业沟通交涉过很多次了，但一直没有具体进展。虽然项目对外也一直表示复工了，但根据我们观察，复工人数跟项目实际情况远远不符。”李先生说，受整体经济环境影响， 一些业主不得不选择“躺平”，停止还贷。

“前段时间我们在网络上看到了景德镇同一个开发商开发的项目也是停工了，业主选择了强制停贷。一方面我们也是希望通过这样的方式得到各界关注，另一方面也是业主面临的还贷压力、生活压力确实很大。”李先生表示，“如果项目在限定时间（2022年8月1日）内仍未全面复工，我们会强制停还银行月供。目前我们关于强制停贷的告知书还处于完善阶段，之后会由全体业主签字盖指印后，寄给相关政府部门以及银行。”

针对业主反映的项目复工状态， 时代新城项目相关负责人龚杰7月10日下午接受问询时说，“目前项目处于正常复工状态，一期项目预计将在今年12月交房。”

当被追问后续工期安排时，对方直言，“如果不是业主，我没必要解释这么多，而且公司也有专门人员负责跟业主进行解释。”

另据业主提供的包括开发商、政府部门、项目建设方以及业主代表等四方在6月30日召开的沟通见面会会议记录显示，应于今年3月30日交房的批次预计将在11月30日之前完工，12月31日之前交房，其他批次则需待新的投资方进入之后，参照顺延时间交房。

至于复工资金来源，上述会议记录显示，开发商代表以及汉南区住建局相关负责人表示，已找到了第三方处置公司干净资产，以此可获得3亿元资金，7月底之前会到账，这3亿元资金则可以保证项目施工到10月底。

在这场沟通会上，业主代表也提出需要政府协调贷款银行暂缓还房贷，等交房了再继续还房贷，住建局相关负责人表示，住建局已向银保监会湖北监管局发了希望暂缓还房贷的函，但暂时还未得到暂缓还房贷的回复，“银行是独立于地方政府的，地方政府只能协调。”

报道指出，今年以来“保复工”“保交楼”已成为房企的一项重要任务。在今年春节过后的国新办新闻发布会上，时任住建部部长王蒙徽表示，坚决有力处置个别房地产企业项目逾期交付风险，要以“保交楼、保民生、保稳定”为首要目标。

以恒大为例，5月5日恒大召开的集团月度工作会披露，已实现562个保交楼项目正常施工、179个保交楼项目正在复工复产过程中。6月底，恒大执行董事肖恩在接受媒体采访时表示，保交楼项目复工率达96%，工程进度达标项目近60%。

此外，花样年投资者关系官微显示，上半年花样全国应复工的34个项目已复工30个，其余项目正在积极制定复工方案；上半年花样年全国各项目交付近6000户，6月底5个项目3000余户分别开展交付。

