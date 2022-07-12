上海在隔离区外发现三例感染者 官方辟谣中考后大规模封控

中国上海市冠病疫情再度升温，星期一（7月11日）社会面新增一起本土确诊病例和两起无症状感染病例。

据“健康上海12320”微信公号星期二（12日）早上通报，上海新增五起本土确诊病例、54起无症状感染者，其中四起确诊病例和52起无症状感染者在隔离管控中发现。

随着上海市疫情升温，上海市冠病疫情防控工作领导小组办公室宣布将20个地区调整为疫情中风险区。上海黄浦、宝山也宣布在星期二和星期四（14日）晚间进行两次核酸筛查，采样期间实行封闭管理，采样结束后即解除封闭。

上海市疫情防控工作领导小组专家组成员袁政安星期一在疫情记者会上指出，目前，普陀区兰溪路148号KTV相关疫情共报告305例阳性感染者，其中301例在闭环管控中发现。综合分析流行病学调查和病毒基因测序比对结果，汉登喝酒公司疫情和松江区疫情与普陀区兰溪路148号KTV疫情也为同一传播链。

据“人文松江” 微信公号星期一消息，上海松江区多部门成立联合检查组，加大对暂缓开放的KTV、网吧、密室剧本杀和棋牌室等场所违规经营的巡查力度，并从即日起将对漫宗（上海）展览传播有限公司、上海老周湘餐饮管理有限公司等上述四类场所的违规经营举报，成立“疫情防控举报受理核查专班”，做到“举必应、应必查、查必果”。

上海当局也将对全区上述四类场所安装门磁的基础上，做到日常巡查不放松，筑牢文旅行业疫情防控坚固防线。

上海市卫生健康委员会星期天（10日）证实在浦东新区首次发现一起奥密克戎BA.5变异株病例，引来了上海当局将采取大面积封控的疑虑。多名网民在“上海发布”微信公号贴文下留言，称中考后上海将大规模按区封控、浦东浦西鸳鸯锅封控、上海将实施“百日行动”等消息。对此，“上海发布”均回应，“没有这回事”“这就是谣言！”等来辟谣。