港府驳史墨客临别演说：国安法让香港由乱变治确保长远繁荣

针对美国驻港总领事史墨客发表临别演说指中国政府在香港实行国安法极大削弱香港的自治，营造一种令人恐惧和胁迫的氛围，香港特区政府发言人说，有关演说就《香港国安法》的评论乃不公平的指控，与事实全然不符。《香港国安法》让香港由乱变治，确保“一国两制”行稳致远，确保香港长远繁荣稳定。

根据香港政府网站星期二（7月12日）凌晨发布的声明，发言人称，《香港国安法》规定的四类危害国家安全的罪行定义清晰，这些罪行也与其他司法管辖区的国家安全法所订罪行相似，香港执法部门根据证据、严格依照法律，以及就有关的人士或单位的行为而采取执法行动，与其背景无关。律政司在有充分可被法院接纳的证据，令案件有合理机会达致定罪，并符合公众利益的情况下，才会提出起诉。法院只会在毫无合理疑点的情况下，信纳被告人兼备相关的犯罪行为和犯罪意图，才会裁定被告罪成。

发言人说，完善选举制度为全面落实“爱国者治港”原则提供了法律保障，同时确保政权掌握在爱国者手中，是世界通用的政治原则，没有一个国家或地区的人民会容许政权落入不爱国甚或出卖自己国家的人手中。

发言人说，“事实上，《香港国安法》让香港由乱变治，确保‘一国两制’行稳致远，确保香港长远繁荣稳定。我们会继续防范任何危害国家安全的行为。任何人或机构不论背景，违法必究。 ”



此外，针对史墨客在演说中也敦促北京让港人享有《中英联合声明》及基本法所赋予的自由和权利等说法，中国外交部驻港公署7月11日晚也在官方网站发布声明，批评史墨客言论污蔑中方涉港方针政策，诋毁“一国两制”成功实践，外交部驻港公署对此表示坚决反对，予以强烈谴责。

驻港公署发言人说，中国政府治理香港的法律依据是中国宪法和香港基本法，绝不是《中英联合声明》。《中英联合声明》中关于对港基本方针政策是中方作出的单方面政策宣示，纯属中国内政，其他国家无权假借声明干预香港事务。

发言人强调，随着香港国安法的实施和特区新选举制度的成功实践，国家安全得到维护，香港社会更加安定团结，法治正义得到伸张，香港居民享有的言论、新闻、结社等权利自由在更加安全的环境中得到更好保障。香港正迎来由治及兴的全新局面，开启良政善治的崭新篇章。

发言人还说，香港不能乱也乱不起，香港发展不能再耽搁，个别美国政客逆潮流而动，不愿放过任何攻击干扰中国包括香港发展的机会。史墨客自我标榜“美国对香港政策几十年如一”，其实是一以贯之在香港颠倒黑白、兴风作浪、污蔑抹黑，一边标榜“关心香港”，一边用“商业警告”恐吓在港外国投资者，其乱港祸港之心、反华遏华之谋路人皆知。

发言人最后强调，美方的险恶用心暴露得淋漓尽致，阴招损招早已被人识破，仁义道德的面具早已被人揭穿。史墨客阴谋失败了，欺骗不行了，在港无人理会了，没有什么事可做了，只好挟起皮包走路。发言人最后说，别了，史墨客。