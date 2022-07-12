台首艘潜舰原型舰拟定明年9月命名下水

知情人士透露，台湾首艘潜舰原型舰建造工程已进入稳定期，预计明年9月将进行命名下水仪式，由总统蔡英文主持。

综合台湾《自由时报》和中时新闻网报道，知情人士说，目前潜舰原型舰下水形式还未定，原型舰下水后将展开一系列的测试，包括模港测试（HAT）和出海测试（SAT），这些测试约将需时一年半，最慢两年。负责监督潜舰国造政策的国安会咨询委员、前参谋长黄曙光届时将登上原型舰，督导岸测、海测任务，做好原型舰交舰准备。

报道称，这艘原型舰构型历经多次修改，最终采用了第3.05版进行改造，光是设计蓝图就有700多份。依据台船早前说明，原型舰长度约在70公尺内，宽约八公尺左右，高约18公尺，采用Ｘ型尾舵设计，平衡翼配置在帆罩段的两侧，排水吨位约2500到3000吨。

知情人士透露，一般潜舰的舰壳分别有单壳丶双壳（内壳丶外壳）型式，台湾潜舰原型舰则采用混合舰壳型，也就是部分船段为双壳丶部分为单壳设计，除了舰身分成六大压力壳船段，再加上帆罩段，合计七处船段，目前均已建造完成。经过测试，潜舰强度、耐压能力均符合需求。

这名知情人士指出，包括鱼雷丶先进声纳等红区装备在内，原型舰各式装备已进入装备获得的稳定期。由于各项装备交来台的期程都在可控范围内，依据相关期程及流路规划，原型舰可在明年9月前进行封壳丶全舰涂装作业，随后排定在明年9月举行原型舰命名暨下水典礼，届时将邀请蔡英文以三军统帅身份亲临主持。

另有知情人士透露，这艘原型舰将配备18枚美制MK48 MOD6 AT重型鱼雷及多枚潜射型鱼叉导弹，对中国大陆解放军潜舰、大型水面舰多次进出第一岛链、威胁区域安全，将具有强大反制能力。

这名知情人士说，台湾海军现役剑龙级潜舰配置六管533公厘口径鱼雷管，可分别发射重型鱼雷或是潜射的鱼叉导弹，连同鱼雷、导弹在内，总携行量为28枚，美国先前已同意出售的MK48 MOD6 AT重型鱼雷中，有18枚将配赋给潜舰原型舰使用，至于潜舰原型舰的鱼雷、导弹总携行量是多少，他则不作评论。

MK-48 MOD6 AT长程重型鱼雷的最高时速达到55节（约达101公里／小时），最大续航力在时速40节的状态下可达50公里。与剑龙级潜舰现役使用的德制SUT重型鱼雷相较，这种重型鱼雷在导引及机动性能上都超过SUT鱼雷，最高时速比SUT鱼雷快60％，最大射程也远25％。

这艘潜舰原型舰的总预算共493亿元（新台币，下同，23亿新元），这个数字是包括原型舰的设计、各式厂房建造、岸上测试设施设立，以及船段建造、各式装备获得等。知情人士透露，各国在设计潜舰原型舰时，光是设计费就约在120亿元左右，若由国外设计，设计顾问费还要再加1亿美元（1.41亿新元）左右。台湾的原型舰则由台湾人自行设计，设计费仅约25亿元左右，未来在进入后续量产型第二至八舰建造时，扣除前期的厂房、设计等投资后，量产型潜舰的成本将会大为降低。

台湾海军现役四艘潜舰的名称，包括两艘茄比级潜舰的791海狮号丶792海豹号，两艘荷兰制的剑龙级潜舰为793海龙号丶794海虎号，均为海字头加上动物名称，据了解，原型舰的命名作业将在明年初就会启动，至于潜舰舷号是否维持现行的三位数，或者以新兴兵力船舰的获得另行调整，还有待军政高层决定。