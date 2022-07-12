江浙沪等五省市高温橙色预警 南京升级红色预警

上海星期二（7月12日）再次发布高温橙色预警，星期二大部地区最高气温将超过37℃。南京市气象台同天8时48分升级发布高温红色预警信号：预计鼓楼、玄武、秦淮、建邺、雨花台等区域的部分街道（镇）日最高气温将升至40℃以上。

综合“上海市天气”微博、“南京气象”微博和中国天气网消息，上海中心气象台星期二上午08时05分发布高温橙色预警信号：受副热带高压影响，预计当地大部地区的最高气温将超过37℃，请加强做好防暑降温工作。

南京市气象台同天上午08时48分升级发布高温红色预警信号：预计星期二鼓楼、玄武、秦淮、建邺、雨花台、栖霞、江宁、六合、高淳等区域的部分街道（镇）日最高气温将升至40℃以上，其它区域的大部分街道（镇）日最高气温将升至37℃以上，请注意防暑降温。

中央气象台同日6时继续发布高温橙色预警：预计星期二白天，新疆南疆盆地、陕西南部、黄淮南部、西南地区东部、江汉、江淮、江南、华南等地有35℃以上高温天气，其中，安徽、江苏中南部、上海、湖北西部和东南部、湖南北部和东部、江西、浙江、福建大部、四川盆地东南部、重庆、贵州东北部等地的部分地区最高气温37至39℃，江苏南部、上海北部、浙江南部、四川盆地东南部、重庆中西部和北部局地可达40℃以上。

预警通知要求，有关部门和单位按照职责落实防暑降温保障措施；尽量避免在高温时段进行户外活动，高温条件下作业的人员应当缩短连续工作时间；对老、弱、病、幼人群提供防暑降温指导，并采取必要的防护措施；有关部门和单位应当注意防范因用电量过高，以及电线、变压器等电力负载过大而引发的火灾。