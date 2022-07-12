赵少康称国民党不必跟随民进党下半旗缅怀安倍

日本前首相安倍晋三遇刺身亡，台湾政府宣布星期一（7月11日）各政府机关学校下半旗一天，但中广董事长赵少康称，安倍卸任后就去靖国神社，对台湾慰安妇不道歉、不补偿，国民党不必跟随民进党政府下半旗，并形容这么做是投机、愚昧，失去自主立场。

赵少康星期一晚间在面簿发文称，台湾总统蔡英文下令下半旗是她的政治决定，国民党不必反对；如果国民党中央有人和安倍有特殊交情，安倍家人请他参加国葬，他以私人身份参加就行，但“国民党也不必、不该降半旗”。

赵少康称，国民党大可不必什么票都想要，也不可能全要，国民党是打败日本的政党，台湾前总统蒋介石以德报怨是政治考虑，但“日本在1972年率先背弃中华民国却是以怨报德”。他进一步说，日本对侵华战争不道歉、不反省，安倍卸任就去靖国神社，对台湾慰安妇不道歉、不赔偿，“国民党降什么半旗？...失去自主立场”。

赵少康还提到，安倍是爱国者，爱日本，想要修宪让日本成为“正常国家”，不受宪法限制，但安倍在首相任内也极力拉拢中国大陆，对台湾并没有那么好，是卸任后才积极表态。他强调，日本都有自己的国家利益，台湾也要思考自己的利益。

赵少康的贴文发出后，就得到网民热烈回响。有网民形容这则贴文思维逻辑清晰，并留言称，“真的没必要跟风，尊重但不支持”、“国民党到底主体意识是什么？朱立伦要好好思考”。

据中时新闻网报道，有国民党内人士称，国民党中央党部星期一有下半旗，后得知是国民党主席朱立伦和秘书长黄健庭所交代。

这名人士称，国民党的这项决定是要展现国民党靠向年轻族群及中间选民的态度，但这项决定也引起深蓝族群的不满。相关资讯显示，缅怀安倍晋三，以及表达对副总统赖清德赴日吊唁的祝福，这两个议题获得年轻人与中间选民极大回响。