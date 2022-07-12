广东珠海全市学校暂停线下教学和校外培训活动

广东省珠海市校园疫情防控工作专班星期二（7月12日）发布通知，即日起全市学校暂停线下教学和校外培训活动。

根据央视新闻报道，通知要求，全市各级各类学校（含幼儿园、教育培训机构、校外托管机构）暂停线下教学和校外培训活动；承办暑期校内托管的学校，暂缓组织托管工作，并向家长做好解释沟通工作；各学校停止举办和参与大型培训等聚集性活动，涉及跨市活动一律暂停举办。

此外，通知还提到，各高校和寄宿制学校（有留校生的）要妥善做好在校师生管理及生活服务保障工作；全体师生员工认真配合属地防控指挥部核酸检测要求做好核酸检测，严格落实属地防控政策。各在珠高校的留校师生员工于7月12日在校内完成一次全员核酸检测；请全体师生员工近期尽量留在市内，减少不必要外出。

通知还要求，各单位要迅速激活应急指挥体系，实行严格“围合式”管理，师生非必要不离珠，特殊情况离珠的须按程序报批。要教育引导师生做好个人防护、落实个人防疫责任，对不遵守疫情防控规定、隐瞒行程、不如实报备等造成不良后果的，学校要按照相关规定进行严肃处理。

广东省星期一新增本土确诊病例22例，其中广州三例，珠海一例，佛山四例，中山九例，茂名五例，含两例无症状感染者转确诊病例，均在佛山；新增本土无症状感染者20例，其中深圳四例，佛山三例，中山五例，清远八例。