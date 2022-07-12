中国民航客运量上半年同比降51.9% 6月恢复至2019年同期46.2%

中国民航局星期二（12日）通报，今年上半年中国民航客运量同比下降51.9％，但6月份民航旅客运输规模已恢复至2019年同期的46.2%，客运市场呈现稳步复苏态势。

据澎湃新闻报道，中国民航局航空安全办公室副主任吴世杰星期二在新闻发布会上介绍今年6月份和上半年全国民航安全生产情况。

据吴世杰介绍，今年上半年中国全行业完成旅客运输量1.18亿人次，同比下降51.9%，恢复至2019年同期的36.7%。其中4月份民航运客量仅恢复至2019年同期的14.8%，但5月份和6月份客运量环比增速分别反弹至53.2%和82.2%，6月份民航客运量已恢复至2019年同期的46.2%。6月29日，民航单日旅客运输量再次回升至100万人次以上，民航国内客运市场呈现稳步复苏态势。

生产运行方面，吴世杰称，航空运输生产扭转困难局面，总体呈现V型走势。上半年，全行业完成运输总周转量293.4亿吨公里，同比下降37.0%，恢复至2019年同期的46.7%。4月份，民航运输总周转量仅恢复至2019年同期的28.1%，但5月份和6月份，民航运输总周转量环比增速已分别达到31.8%和37.1%，6月行业运输生产总体规模已恢复至2019年同期一半以上。

他续称，中国航空货运恢复至较高水平，其中国际货运实现正增长。上半年，全行业共完成货邮运输量307.7万吨，同比下降17.9%，恢复至2019年同期的87.5%。4月份，民航货邮运输量仅恢复至2019年同期的69.8%，但6月份民航货邮运输总体规模已恢复至2019年同期的89.7%，其中国际航空货运规模较去年同期增长1.8%，民航国际货运市场需求仍处于较高水平。

另外，民航局综合司副司长孙文生在同场发布会上说，7月份以来，民航单日航班量持续保持在1万班以上，其中7月8日、10日，单日航班量均超过1万2000班，恢复至疫情前约64.5%，整体恢复态势持续向好。

民航局运输司副司长徐青也在同场发布会上说，考虑到海外留学生回国等国际人员往来需求，民航局正推进有序恢复国际定期客运航班的工作，并持续加强与相关国家磋商，逐步增加国际航班的数量。