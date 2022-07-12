罗永浩：钟薛高产品好 用火烤的人精神有问题

中国网红高端雪糕钟薛高因“火烧不化”“高温不化”等视频引发网民热议。钟薛高曾入驻的直播间主播罗永浩为此发声，称中国一些官方检测机构的结果已经陆续出来，表明钟薛高雪糕的质量没有问题。罗永浩还表示，用火去烤钟薛高的人精神有问题，他认为钟薛高产品是做得非常好。

根据CNMO新闻报道，在有关钟薛高的争议不断发酵后，罗永浩在“交个朋友”直播间表示，自己作为一个血糖高的人，最近把喜欢吃的甜食几乎都戒了，除了钟薛高。

罗永浩称，最近有人在搞钟薛高，自己借着这个机会为钟薛高说一句公道话，中国有一些官方检测机构的结果已经陆续出来了，表明钟薛高雪糕的质量没有问题，钟薛高是一款很不错的雪糕。罗永浩还表示，用火去烤钟薛高的人肯定是精神有问题，他认为钟薛高产品是做得非常好。

此外，罗永浩还质问，为什么一个国产品牌卖得贵就有人黑，而洋品牌的雪糕卖得贵却没有人闹。罗永浩指出，第一，先看最终检测机构的检测结果，看钟薛高的质量有没有问题，有质量问题再黑也来得及，如果没有质量问题，闹的人会不会为此道歉；第二，如果检测机构的结果表明钟薛高有问题，自己会为卖过钟薛高、为钟薛高站过台对公众道歉。

中国产高端雪糕钟薛高此前因“火烧不化”等视频而陷入争议，被网民指价格太贵，质量却没跟上。有报道指出，网红起家的钟薛高在网络营销上投入了大笔资金，其中包括于2020年4月1日进入罗永浩个人直播首秀，据报这场带货直播的坑位费（主播带货商品需要支付的费用）高达60万元人民币（约12.5万新元）。