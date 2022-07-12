洪秀柱批国民党为安倍下半旗伤害支持者的心

日本前首相安倍晋三遇刺身亡，台湾在野国民党跟随民进党政府决定下半旗一天悼念安倍，但引来国民党前主席洪秀柱批评，称国民党下半旗的决定不智，必将伤害支持者的心。

洪秀柱星期二（7月12日）在面簿发文称，任何国家发生暗杀和袭击的不幸事件是大家不愿看到的，但看到国民党为了安倍晋三下半旗，也令她感到诧异和不解。

洪秀柱解释道，就法律层面而言，台湾法律已就下半旗条件有相当明确的正面表列，安倍并不符合当中任何一项。

她续称，就政治立场而言，安倍在世时多次以卸任元首身份参拜靖国神社，更不曾正面回应慰安妇议题，“国民党身为领导国家走过八年艰苦抗战的政党、多年来为慰安妇声讨正义未果，为其降下半旗，到底有何正当性？”

洪秀柱称，据媒体报道，党内有人认为安倍和他的家族有“反共”历史，与国民党立场一致，这一说法令她更加不解。她解释道，自1971年联合国通过2758号协议之后，日本立即在1972年承认“中华人民共和国政府”为中国唯一合法政府，外媒还曾以“抢搭巴士”来形容日本这一举动。“安倍身为日本历史上在位最久的首相，也未曾见其改承认‘中华民国政府’为中国唯一合法政府，为其降下半旗，实为不智”。

洪秀柱强调，降下半旗的政治举措具有其特殊象征意义，任何有欠周延的做法，若不符合法令规范、违背国民党的路线、拋弃国民党的历史，也必伤害支持者的心。

中广董事长赵少康星期一也在面簿发文称，国民党不必跟随民进党政府下半旗，并形容这么做是投机、愚昧，失去自主立场。

据中时新闻网报道，有国民党内人士称，国民党中央党部星期一有下半旗，后得知是国民党主席朱立伦和秘书长黄健庭所交代，并称这是要展现国民党靠向年轻族群及中间选民的态度，但这项决定也引起深蓝族群的不满。

相关资讯显示，缅怀安倍晋三，以及表达对台湾副总统赖清德赴日吊唁的祝福，这两个议题获得年轻人与中间选民极大回响。