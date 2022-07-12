习近平：望两岸青年同心同行 为实现中国梦携手打拼

中共中央总书记习近平星期一（7月11日）给参加海峡青年论坛的台湾青年回信时说，希望多向台湾青年分享自己在大陆的经历和感悟，让更多台湾青年了解大陆，同大陆青年同心同行，为实现中华民族伟大复兴中国梦携手打拼。

根据新华社报道，习近平在回信中说，因海峡青年论坛同大陆结缘的台湾青年，在大陆找到了实现梦想的舞台，亲历了祖国日新月异的发展变化，感受到了两岸同胞一家亲的热切感情，习近平表示，他很欣慰。

习近平强调，青年兴则国家兴，青年强则国家强。祖国和民族的前途寄托在青年人身上。中国大陆将一如既往为两岸青年互学互鉴创造良好条件，为台湾青年在大陆学习、就业、创业、生活提供更多便利。

他说，希望他们（参加海峡青年论坛的台湾青年）多向台湾青年分享自己在大陆的经历和感悟，让更多台湾青年了解大陆，同大陆青年同心同行、携手打拼，锲而不舍、驰而不息，让青春在实现中华民族伟大复兴中国梦的伟大进程中绽放异彩。

海峡青年论坛创办于2003年，由中华全国青年联合会、台湾中华青年交流协会、中国国民党青工总会共同主办，是两岸青年交流平台。

第20届海峡青年论坛于今年7月11日至12日在福建厦门举办。报道称，应邀参加本届论坛的50名台湾青年近期给习近平写信，讲述了在大陆学习、工作、生活的经历和感悟，并表达了为民族复兴和祖国统一贡献力量的坚定决心。