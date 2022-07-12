韩外长：推进对华平等外交理所当然

韩国外交部长官朴振说，韩国政府推进对华平等外交是理所当然的，而非配合西方步调。他并强调，韩中两国基于相互尊重、理解的精神实现双赢发展，才能建立起最健康的双边关系。

据韩联社报道，朴振星期一（7月11日）在面向韩国媒体举办的记者会上，作出上述表示。朴振曾在上星期四（7日）借二十国集团（G20）外长会之机，在印尼巴厘岛同中国国务委员兼外长王毅首次面对面会晤。

朴振在记者会上强调，韩中两国有必要在相互尊重和积累互信的基础上构建平等的伙伴关系，韩国将积极参与国际社会为维护人权、法治所付出的努力和行动。

韩联社认为，朴振这番话暗示了韩国对华外交基调出现新变化。

朴振也说，作为国际社会的一员，中国要在重视普世价值和规则的基础上发展韩中关系。他并说，当时在巴厘岛举行的韩美日外长会也探讨了涉华议题，三方商定将携手努力，争取中国在遵守规则和尊重价值的情况下为解决朝核问题发挥建设性作用。

在韩中两国探索双边关系新定位的情况下，预计两国将以朴振访华为契机开展高级别对话。朴振表示，全面推动双边经贸交流的战略沟通与对话最为重要。韩中双方已商定将通过两国外长互访面对面探讨双边关系未来发展方向。

朴振对此说，他近期将对中国进行访问，继续与中国就有关事宜进行探讨。