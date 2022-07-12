比亚迪回应巴菲特清仓传言：持股目前未变动 经营正常

港交所CCASS数据显示，比亚迪股份2.25亿股于7月11日被转让给花旗银行。市场传出股神巴菲特旗下伯克希尔·哈撒韦清仓比亚迪股份。比亚迪公司证券事务部对此回应称，现在看到的数据是，巴菲特持股目前没有变动。公司目前经营一切正常。

综合券商中国和澎湃新闻报道， 港股比亚迪星期二（7月12日）上午股份突然大幅杀跌，股价跌去近11%。与此同时，A股市场也跟随大幅杀跌。

一则股份转让引起了市场的关注。港交所CCASS数据显示，比亚迪股份2.25亿股于7月11日被转让给花旗银行。市场人士从转让规模猜测，从2021年11月8日的数据来看，这些股份应该是来自巴菲特旗下的伯克希尔·哈撒韦。

针对上述传闻，比亚迪证券事务部回应称，“我们现在看到的数据是，巴菲特持股目前没有变动。它的持股比例非常大，如果涉及到股份变动，一定会披露。”

比亚迪方面还说，根据香港联交所及证监会相关规则，大股东减持需进行权益申报，查阅香港联交所权益披露平台，未显示减持信息，以股东权益申报为准。

比亚迪表示，公司目前经营一切正常，各项业务都在有序开展，新能源汽车销量持续创下历史新高。

不过，有业内人士分析认为并不能完全排除巴菲特清仓比亚迪的可能性：一是，目前减持流程尚未走完，所以公司暂未看到相关数据；二是，巴菲特借给对冲基金沽空。

据港交所最新数据，在比亚迪大股东权益增减持申报记录中，尚未发现有5%以上股东最近申报持股增减持，包括持股比例达7.73%的伯克希尔·哈撒韦公司。

目前，比亚迪已经成为中国汽车业的标杆企业。据乘联会发布的数据显示，6月，国内乘用车零售销量为194.3万辆，同比增长22.6%，环比增长43.5%，环比增速创近6年同期历史最高值。其中，6月自主品牌零售81万辆，同比增长35%，增速跑赢大盘。

比亚迪乘用车、吉利、长安乘用车、长城上月销量分别为133762辆、126595辆、118303辆、101186辆，同比分别上涨168.8%、26%、37.6%、0.52%；上半年累计销量分别为641350辆、613842辆、629175辆、518525辆，同比分别上涨314.9%、-3%、-4.61%、-16.12%。