贴近战时情境 台万安演习将实施加强版疏散避难演练

因冠病疫情影响停办两年后，台湾国防部星期二（7月12日）宣布，将从本月25日至28日在全台恢复展开“万安45号”街头疏散演习，此次演习将在部分地区加强演练“车停，人就近疏散”措施，要求演习期间行驶车辆停止，车内人员疏散避难。

综合台湾《联合报》《自由时报》报道，台湾国防部星期二召开记者会宣布今年度“万安45号”演习期程。根据规划，今年演习验证期程分别于7月25日在台北、新北、基隆、桃园、新竹县市、宜兰等北部地区实施；7月26日于苗栗、台中、彰化、南投、云林、嘉义县市等中部地区登场；7月27日在台南、高雄、屏东等南部地区验证；7月28日则在花莲、台东、澎湖、金门、连江实施。演习将在这四天下午1时半至2时举行。

台湾国防部发言人孙立方指出，今年万安演习将结合汉光演习实兵操演，采取有预警方式，从7月25日至28日分区实施30分钟警报、交通管制等演练，借由平时演练整备，战时才能发挥整体战力，降低民众生命财产损失。

演习科目部分，台湾全民防卫动员署人力动员处长朱森村介绍，各地方政府民防管制中心依防情状况，执行警报传递与发放，辅以“空中威胁告警系统”发送手机告警信息，协助通知防空警报。防空警报发放后，由军、宪兵、警及民防值勤人员引导民众实施疏散避难及交通管制，并执行各项经建设施抢修、伤患救护等战灾抢救演练，以降低空袭损害。

为了使演习更贴近战时情境，朱森村说，今年首次在台北市信义区广居里、台中市南屯区丰乐里、台南市永康区东桥里，验证“车停，人就近疏散”的防空疏散避难作为。上述三个里辖内行驶车辆听到防空警报时，须靠边停于安全处下车，驾驶及乘员听从引导就近疏散避难；未来将依执行成效，逐年扩大办理。

朱森村说，国防部将依台北市、台中市、台南市执行此次演习验证成效，邀集各部会及地方政府研议明年演习验证重点。他也说，此次万安演习，考量各地方政府人力及地区特性不一，国防部将采取循序渐进方式，逐年强化全民防空整备。各地方政府在能力所及状况下，额外增加全民防空演练课目，国防部乐观其成。

朱森村还说，防空演习期间，各级政府机关、学校、团体、公司、民众等都应配合管制与演练，如果违反演习规定，地方政府可依民防法规定，裁处3万元（新台币，下同，约1400新元）以上或15万元以下罚款；行车时听到防空警报应保持镇静，切勿违反交通规则。

针对避难处所，台湾警政署民防指挥管制所副所长林国华称，内政部已将全台10万5000余处防空处所纳入警政服务APP等多个管道，提供民众查询。当局将持续纳入万安演习验证及加强宣导，战时民众在军、宪兵、警及民防人员的引导下，可以尽快就近避难。

演习期间，台铁各级列车正常行驶，车站售票及旅客进出闸门也正常作业。台铁提醒，演习时段搭车旅客，应提早到站，避免耽误既定行程；下车旅客及接送亲友应立即依宪兵、警、民防人员引导，实施疏散避难。