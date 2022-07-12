上海上半年二手房成交量同比下跌超六成

中国全国楼市整体下行期间，上海市场又因防疫形势短暂停滞，该市上半年二手房成交量下跌超六成。

据财新网报道，中国市场机构上海中原地产发布了上述数据。

据上海中原地产监测，上半年上海二手住宅共成交5万6800套，同比减少68.31%。1月至3月，当地二手房延续2021年楼市下行趋势，成交量持续缩水；4月和5月，因疫情防控措施，上海二手住宅成交量几乎为零；6月，上海复工复产后交易量反弹，二手房成交量达到上半年顶点。

复工复产后，上海二手房成交量恢复正常。据上海链家研究院监测，6月上海二手房成交量近1万6000套。上海链家研究院首席分析师杨雨蕾称，该成交量相当于此轮疫情前的常规月均成交水平，但市场并未因两个多月的暂停而出现过热反弹。

尽管成交量经历一轮起伏，上海二手房价格保持稳定。根据市场机构安居客的数据，上半年上海二手房均价呈逐月缓慢上涨趋势，6月均价为每平方米55373元（人民币，下同，约11575新元），环比增长0.26%；5月和4月，上海二手房均价分别环比增长0.25%和3%。

58安居客房产研究院研究总监陆骑麟认为，中国热点城市的二手房市场依旧处于低迷状态，回暖速度不及新房；但上海本轮疫情防控结束利好当地二手房市场，各项指标都有所回暖。

根据58安居客房产研究院的数据，6月上海复工复产后，二手房挂牌量增长，二手房在架房源量环比增加45%；二手房在架时长连续上涨两个月后出现回落，环比减少21.4%。二手房在架时长缩短，意味着二手房成交量增加、成交周期缩短。

上海中原地产分析师卢文曦认为，二手房市场挂牌量等指标恢复，预示市场短期反弹可以持续。